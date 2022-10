à Sombreffe, quelles économies communales pour aider les ménages?

Une suppression qui représenterait un manque de rentrées de 120 000 € pour la commune. Conscient de cet impact, le conseiller proposait un arbitrage.

Un débat serein et constructif

"Je remarque dans les modifications budgétaires deux postes qui m’interpellent: il y a un montant de 110 000 € pour réaliser une étude sur la gestion et l’organisation du personnel communal par un privé, alors que nous avons un directeur général et un montant de 13 000€ pour l’achat de mobilier et l’aménagement du bureau du bourgmestre. Les deux montants équivalent à la suppression de la taxe !"

La suppression de la taxe sur les prestations diverses d’hygiène a donné lieu à un débat plus large: "Un débat qui a été fait dans la sérénité, ce qui n’est pas toujours le cas à Sombreffe, a fait remarquer Éric Van Poelvoorde (Écolo). Et de poursuivre: Si l’idée a été repoussée par la majorité étant donné son impact sur la trésorerie, cette même majorité a laissé la porte ouverte à d’autres pistes. Elle s’est engagée à creuser l’idée et à nous présenter des pistes alternatives."

En ce qui concerne la décision de la majorité de maintenir le budget de 110 000€ pour l’étude sur la gestion et l’organisation du personnel communal, Marc Laloux n’en démordait pas.

Le DG est aussi compétent

" Je rappelle que ces dernières années, le statut de directeur général a fait l’objet d’importantes réformes puisque ses compétences se sont vues accrues en matière de gestion du personnel et, entre autres, sauf les exceptions prévues par la loi, il est chef du personnel. Je conclus que cette dépense est inutile puisqu’elle fait double emploi avec notre directeur général. Est-ce donc un désaveu à son égard ? Le timing de l’opération laisse aussi Marc Laloux sceptique: On va lancer le marché. Il va falloir du temps pour l’attribuer. Nous serons à la fin du premier trimestre 2023. L’étude va durer quelques mois et c’est dans les premiers mois de 2024 que nous en recevrons les résultats. Vous croyez sincèrement que beaucoup de choses vont bouger à ce moment-là, à quelques mois des élections ? Et le conseiller communal DéFI de conclure: Je vais à nouveau jouer à Nostradamus et vous donner le résultat de cette étude : elle va mettre en évidence un manque de personnel et la nécessité de consolider les compétences de tous. Faut-il payer 110 000€ pour cette étude alors que notre girecteur général est capable de la mener ?