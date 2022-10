Coup de froid énergétique sur les finances communales carolos

Les crises se superposent: sanitaire, économique, climatique et depuis près d’un an, énergétique. Au conseil communal de Charleroi, le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard a interrogé le collège sur l’impact financier des hausses de coûts du gaz et de l’électricité. Selon une étude de la banque Belfius, cette augmentation et l’inflation qui en découle auront des conséquences plus importantes que la crise du Covid 19 sur les dépenses des pouvoirs locaux.