La ville de Charleroi ne veut pas se priver d’une maison de détention

Les prisons belges sont surpeuplées: avec près de 400 détenus pour une capacité de 285 places, Jamioulx ne déroge pas à la règle. Parce qu’il existe des alternatives à la solution carcérale classique, le conseiller C + Tanguy Luambua a présenté ce lundi une motion au conseil communal de Charleroi pour demander au ministre fédéral de la Justice d’examiner, en collaboration avec les autorités locales et les acteurs de terrain, la possibilité d’implanter une maison de détention sur le territoire de la ville. Une maison de détention, c’est un établissement pénitentiaire à petite échelle: réservé aux personnes condamnées à des peines de moins de 3 ans, il vise la réinsertion sociale grâce à un accompagnement intensif personnalisé. En règle générale, personne ne veut de prison près de chez soi. Les maisons de détention ont un ancrage fort dans leur quartier. À partir de l’idée de réparation, elles jouent un rôle économique, social ou culturel. Leurs détenus ont la possibilité de travailler ou de se former professionnellement dans des structures proches. Objectif: réduire le taux de récidive qui oscille autour de 60%.