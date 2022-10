Tentatives de meurtre et d'assassinat à Fleurus: 10 ans ferme

Ce soir-là, il est passé une heure du matin lorsque les nombreux visiteurs sont invités à quitter le bar éphémère juste avant la fermeture. Parmi eux, Julien et plusieurs de ses amis. À la sortie, le groupe de jeunes est pris à partie par Driss. Pour on ne sait quelle raison (un échange de mots, selon le parquet), ce dernier pète un câble et fonce volontairement sur deux personnes au volant de l’Audi de sa compagne. Le chauffeur quitte ensuite les lieux, avec son passager en état d’ivresse.