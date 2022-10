Le CPAS de Sambreville met fin à son service garde-malade

Ce service a pour objectif d’accompagner les personnes dans le besoin dans la vie de tous les jours. "Pour faire leurs courses, remplir des documents administratifs, veiller au confort mental ou physique d’une personne… Le but est de permettre aux personnes âgées, par exemple, de rester le plus longtemps à leur domicile." Il demande aussi aux travailleurs d’être disponibles à n’importe quelque moment de la journée, y compris en soirée. "Il y a une certaine pénibilité puisqu’il faut être disponible à tout moment, même le samedi et le dimanche. Pour les mamans, qui doivent aussi s’occuper de leurs enfants, c’est un travail très lourd à long terme."

Cette pénibilité a mené à un important taux d’absentéisme dans le service. "Nous nous retrouvons, depuis plusieurs années, dans l’impossibilité de répondre à l’attente des bénéficiaires. Il nous était également impossible de faire appel à des partenaires pour remplir ces missions que nous ne pouvions plus exercer." La seule façon de maintenir cette aide, c’était d’engager. "Vu la situation budgétaire du CPAS, ce n’est plus possible. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre fin au service à partir du 1er janvier 2023." L’Aviq (Agence wallonne pour une qualité de vie) a également supervisé le fonctionnement du service. Et son constat est sans appel: "Elle estime qu’il est impossible de continuer dans ces conditions sauf si nous engageons des travailleurs supplémentaires."

Deux salariés perdront leur emploi suite à cette décision. "C’est un petit service de quatre voire cinq personnes. Pour certaines, c’était un complément de charge, ou plutôt une augmentation du temps de travail, pour compenser les absences. Celui-ci a été supprimé, ajoute Vincenzo Maniscalco. Nous mettrons également fin au contrat de deux personnes dont une qui était absente depuis un certain temps."

Le seul service touché

Le président du CPAS indique que cette fermeture n’est pas liée au plan Oxygène contracté par la Commune: un emprunt à 0% à la Région à condition de présenter des budgets à l’équilibre et qui entraîne, par conséquent, des temps pleins en moins au niveau du personnel de l’administration. "Nous aurions dû prendre cette décision, plan Oxygène ou pas." Dernier point important, souligné par Vincenzo Maniscalco: il n’est pas question de toucher aux autres services du CPAS.