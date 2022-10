Le CPAS de Fosses-La-Ville au tribunal: rectificatif

Citée comme "impliquée", la directrice générale du CPAS a réagi à cet article. Elle dément s’être rendue coupable de harcèlement à l’égard de qui que soit et précise que sont également cités la présidente du CPAS et l’institution en tant que telle, donc aussi son conseil. D’autre part, contrairement à ce que nous écrivions, les faits seront jugés par le tribunal de première instance et non au tribunal du travail.