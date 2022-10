Un seul mot d’ordre: se mobiliser

Sans surprise, "la situation est compliquée compte tenu de la crise énergétique et de son impact social, d’une ampleur encore inconnue mais attendue", entame le conseiller Maxime Lara-Garcia, en l’absence de la présidente, Bérangère Bouffioux, souffrante. Si la tâche est ardue et le terrain miné par l’inflation et l’envolée des prix de l’énergie, les résultats sont encourageants. "Depuis le début de la législature, nous avons triplé le nombre d’articles 60", souligne Maxime Lara-Garcia. Il s’agit d’un contrat de travail (dans les sphères communales et associatives) que le CPAS peut faire signer à ses bénéficiaires en quête d’une (ré)intégration sociale. De 10 contrats en 2019, le CPAS a finalement réinséré par ce biais 36 personnes dans un parcours socioprofessionnel. Symboliquement, c’est fort.

Le sentiment qui prévaut est que le CPAS offre tous les moyens pour raccrocher à l’emploi ceux qui en sont éloignés: notamment un accès au numérique et des formations à la conduite, en collaboration avec une auto-école sociale. En 2022, une petite dizaine de bénéficiaires ont décroché leur permis théorique et 5 leur permis pratique. Enfin, une 40e de cartes de bus ont été distribuées.

Actuellement, les assistants sociaux du CPAS de Fosses administrent 71 Projets individualisés d’intégration sociale (PIIS), une mission qui consiste à restaurer leurs capacités à vivre en autonomie.

Un tour de table magique

Tous circuits confondus, le CPAS suit 120 personnes.

Outre l’emploi, il aide aussi ses bénéficiaires à avoir un toit digne et bien isolé. Dans ce cadre, il vient d’ouvrir deux nouveaux logements dans la rue des Remparts, dont une Dodomu (qui signifie Chez moi en ukrainien), une maison communautaire à 5 chambres dédiée aux ressortissantes ukrainiennes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale (RIS). Elles contribuent au loyer à raison de 20 % de leur RIS.

Et puis, d’entre toutes ces initiatives, il y a Le Tour de Table, cette maison de quartier située à un angle de la place du Marché. Depuis son ouverture, en 2009, elle abrite des ateliers essentiels et chouchiute le vivre-ensemble. Ainsi, tout le monde peut y apprendre à rechercher un emploi en version 2.0 (rédaction de CV et création d’une adresse mail etc.). L’atelier Tous à table initie à la cuisine des produits de saison, et à petit prix. Enfin, "La p’tite couture du vendredi" initie, elle, à la machine à coudre. Enfin, les lundis et mardis, Le Tour de table prend un tour plus chaleureux et régale, invitant à prendre le café puis la soupe.

"Un outil magique", commente le conseiller de la minorité Écolo Bruno Wynands, parce qu’il rassemble, affûte des outils d’intégration et crée du lien. L’écologiste se réjouit du triplement des contrats article 60 mais, dit-il, soyons vigilants par rapport à la qualité de ces emplois. "Que ces rampes de lancement ne reproduisent pas de la précarité".

Les aides au logement ? "Ça va dans le bon sens et c’est là qu’il faut appuyer", parce que le lieu où l’on vit est révélateur de la qualité de vie. Un constat: notre société se numérisant à grande vitesse est gangrenée par la solitude. Les aînés ayant un logement y sont parfois trop seuls, et les plus jeunes peinent à en avoir un. À quand des passerelles pour partager les maisons ?

Faciliter l’accès au permis de conduire, c’est très bien, "mais un permis sans voiture, c’est plus compliqué". Raison pour laquelle le CPAS met à disposition des demandeurs d’emploi 3 scooters.

La lutte contre la pauvreté se jouant aussi sur le terrain énergétique, Fosses se partage avec Mettet les compétences d’un tuteur en énergie, qui épluche les factures et dispense de précieux conseils pour en consommer moins. Pour Bruno Wynands, l’exemple de la sobriété doit impérativement venir d’en haut, des paquets de conseils doivent ruisseler vers les bénéficiaires. Idem pour le tri des déchets. "Si la poubelle de votre voisin n’est pas conforme aux bons usages du tri, n’hésitez pas à lui en parler", suggère encore l’écologiste. Pour lui, l’heure est à la mobilisation de toutes les énergies pour franchir la crise,

Tous les projets seront poursuivis et amplifiés en 2023. Avec une nouveauté: l’inauguration d’une épicerie sociale en janvier 2023.