Secte OKC à Aiseau-Presles: le gourou définitivement condamné

Le scandale Ogyen Kunzang Choling (OKC) couvait depuis plus de 30 ans et l’incarcération, en 1997, pendant quelques semaines, de Robert Spatz, n’a rien changé à la "croisière" de son navire sectaire. Il n’y eut qu’un transfert du capitaine Spatz d’Ixelles, sa commune natale, vers Aiseau-Presles où il avait installé son nouveau centre de commandes avec sa maîtresse et quelques adeptes. Dont l’une a, par la suite, déposé plainte pour viols avec tortures corporelles présumés commis entre mars 2002 et janvier 2003. Elle avait 17 ans, à l’époque.