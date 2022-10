Scission des écoles communales à Sombreffe: la directrice en place, une procédure « interpellante » selon Défi

Une sorte de « Ligny connection » ?

Depuis le 1er octobre, tout est réglé: les écoles sont scindées et une nouvelle direction est bien en place à Tongrinne. Et la personne qui a obtenu le poste est bien celle prédite par l’augure de Défi.

Où est le problème ? Ce n’est ni l’identité, ni le profil, ni les compétences de la dame qui posent question au conseiller Laloux. Mais il a introduit un recours auprès du ministre wallon des pouvoirs locaux, Christophe Collignon, contre cette désignation.

Comment Marc Laloux a-t-il "deviné" le nom de la future directrice avant même que la procédure de recrutement ne soit lancée ? Et pourquoi s’en émeut-il ? Les deux questions se tiennent. Le représentant de Défi ne se revendique par particulièrement de dons de prédictions surnaturels: "Mais ça fait tout de même 20 ans que j’observe comment fonctionne la politique sombreffoise et il y a des choses interpellantes" Mais encore… : "Le père de la personne désignée, qui est originaire de Ligny, est le président de la confrérie de la Passion, dans laquelle notre bourgmestre Étienne Bertrand, joue depuis des décennies et avec lequel entre autres, je pense, certains membres du collège sont en négociation pour la reprise de la ferme d’En Bas à Ligny via un bail emphytéotique. Il y a plusieurs interlocuteurs du côté de la ferme d’En Bas."

Ce n’est pas le premier dossier où Marc Laloux relève certaines proximités entre la fabrique d’église de Ligny, la confrérie de la Passion et des membres du collège communal. Ce fut le cas dans le dossier du poulailler construit par un fermier de la localité sur un terrain acquis à la fabrique, par exemple, ou dans ce projet de reprise sous emphythéose de la ferme d’En Bas par la Commune. Et il y voit de drôles "d’alignements des planètes", des arrangements un peu curieux à l’ombre de l’église de Ligny et de sa paroisse. Une sorte de "Ligny connection" ?

Le règlement détourné, pour passer à la hussarde ?

Ici, dans la scission des écoles, il dénonce la procédure. Le dossier est passé au conseil communal du 29 août, sous la forme d’un point complémentaire introduit par un conseiller de la majorité, Luigi Caggioli (IC-MR, apparenté cdH). Cependant que les pièces révèlent une évidente préparation du dossier par les services communaux et non par le conseiller Caggioli. Ce dernier n’étant, en somme, selon Marc Laloux, qu’un prête-nom pour intégrer le point dans l’ordre du jour de la séance de fin août.

Quel intérêt ? En présentant le dossier comme un point complémentaire, la majorité pouvait encore le faire en dernière minute, 5 jours avant le conseil, cependant qu’il aurait fallu au moins 7 jours francs pour un point classique. On aurait donc contourné abusivement le code de la démocratie locale, c’est l’argument du recours de Défi auprès du ministre, pour emballer l’affaire en août. C’est que la nouvelle direction devait entrer en poste au premier octobre pour pouvoir fonctionner dès cette année scolaire. Une précipitation que Marc Laloux ne comprend pas: "Et curieusement il n’y a qu’une seule candidature pour le poste et on règle tout ça, avec passage devant un jury de sélection en moins d’un mois, sans se dire qu’on pourrait peut-être ouvrir l’appel à des candidats externes pour avoir plus de choix… C ‘est très interpellant…" 30 jours, c’est aussi le délai qu’a le ministre Collignon pour se prononcer sur le recours. On prend les auspices en observant les oiseaux voler autour du clocher de Ligny ?