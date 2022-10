Des clients escroqués par un entrepreneur

"Il habitait dans mon village, il est venu deux fois à la maison pour récupérer l’argent. Il était censé revenir avec les matériaux pour entamer les travaux, mais il n’est jamais revenu. Je suis allé voir à son adresse et il était parti de là", témoigne Rosine, l’une des victimes qui a versé plus de mille euros d’acompte à l’arnaqueur. Annie et Guiseppina ont, elles aussi, longtemps espéré obtenir des nouvelles de Marcel, en vain.

Encore en service

Malheureusement, la liste des victimes de l’escroc risque bien de s’allonger. Plusieurs notices contre Marcel sont ouvertes, un peu partout dans le royaume. "Il continue son manège et change régulièrement de numéro de téléphone", déplore le substitut Bury. Est-ce que la peine de 18 mois de prison, requise par le parquet, suffira à stopper les agissements malhonnêtes de Marcel ? Sans réelle surprise vu son comportement, il ne s’est jamais présenté face à la Justice et à ses victimes…

Jugement le 18 novembre.