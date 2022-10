Transport scolaire: pas de restrictions en vue

Si une pénurie de chauffeurs a frappé le transport scolaire à la dernière rentrée, Charleroi a été épargnée par le phénomène. On s’en souvient: le manque de personnel dénoncé au sein de certaines sociétés TEC de Wallonie avait fait naître l’inquiétude. Dans le bulletin des questions écrites du conseil communal de septembre, la première échevine en charge de l’enseignement, Julie Patte, rassure à ce propos le conseiller PTB Thomas Lemaire. "En dehors d’un seul établissement du réseau de la ville (l’école des Cerisiers à Marcinelle) qui recourt aux services du TEC, tous les déplacements d’enfants sont opérés par des entreprises du privé. Un nouveau marché public d’une durée de deux ans démarrera à la fin de ce mois", indique la première échevine. "Deux transporteurs privés se le partageront: l’un pour les déplacements sur le territoire de l’entité (piscines, complexes sportifs, sorties scolaires), l’autre pour les trajets plus longs en dehors de Charleroi (excursions et séjours)." Même si l’élaboration des plannings a amené quelques difficultés de prise en charge dans certaines écoles les premiers jours de la rentrée, l’organisation de cette mission de service public est aujourd’hui pleinement fonctionnelle, poursuit-elle. Dans son réseau d’enseignement, la Ville encourage par ailleurs l’usage de la carte Mobib, un abonnement électronique qui permet aux enfants de moins de 12 ans de voyager gratuitement sur les différentes lignes de bus, train et métro du pays (TEC, SNCB, STIB, De Lijn). Dans ce cadre, la Ville de Charleroi et le TEC ont travaillé à la simplification de la procédure d’obtention de la carte. Concrètement, les parents qui souhaitent la commander pour leurs enfants voient leurs démarches facilitées. Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique de mobilité durable. Lancé au début de l’année scolaire 2021-2022, il a bénéficié l’an passé à 511 élèves fréquentant une école communale, soit un peu plus de 5% de la population scolaire de ce réseau. La carte Mobib coûte 5 euros. D’une validité de cinq ans, son prix de revient est donc d’un euro chaque année.