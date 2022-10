Renouvellement et extension de la vidéosurveillance

La commune de Fleurus améliore son réseau de vidéosurveillance. Huit caméras équipaient le centre-ville depuis une dizaine d’années. Leur renouvellement est en cours, il a été couplé à une extension du dispositif. Une neuvième caméra va ainsi compléter la couverture de la place Albert Ier pour en renforcer la sécurisation. L’opération doit s’achever à la fin du mois. Ces équipements d’une qualité d’image de 8 à 16 Mega Pixels permettront d’augmenter les angles de vue et d’améliorer l’identification des suspects, grâce à un zoom puissant. Leur utilisation permet à la police d’exercer l’ensemble de ses missions préventives et répressives en collectant des informations et données tant en direct qu’en différé. Il s’agit également de garantir et au besoin de rétablir l’ordre public. L’investissement répond à un triple objectif: d’abord la lutte contre les incivilités et infractions commises sur l’espace public. Il y a ensuite la volonté de réduire le nombre de dépôts clandestins de déchets. Si les caméras fixes ont déjà eu une incidence sur cette délinquance environnementale, la Ville est en train de mettre en place un réseau de caméras mobiles. Cela permettra de coller à l’évolution des points noirs. Enfin, trois: l’ambition est d’améliorer la sécurité et sa perception sur le territoire communal. Il est prévu pour cela d’étendre le réseau à l’ensemble des villages de l’entité, de manière progressive. Concrètement, les images sont enregistrées sur des serveurs localisés au siège de la zone de police à Fleurus. Lorsqu’une infraction est commise dans un lieu filmé, à proximité de celui-ci ou que le chemin de fuite de l’auteur passe par les caméras, les inspecteurs de la zone Brunau saisissent ces images pour servir de preuve dans les dossiers judiciaires. Ces données sont mises à la disposition du parquet de Charleroi ou du juge d’instruction.