Mettet : La patinoire jette un froid

Alors que, dans d’autres communes, la patinoire a été bannie des animations de fin d’année, et qu’on pense même limiter les illuminations, l’ASBL persiste à vouloir la maintenir, histoire d’attirer les foules.

Hier mardi, le président de l’ASBL, qui fédère 150 commerçants de Mettet sur 290, s’est fendu d’une mise au point sur Facebook. "Notre ASBL étant récente, nous n’avions pas l’argent nécessaire pour un tel événement mais le gestionnaire de la patinoire, une société de Châtelineau, a proposé de prendre à sa charge l’entièreté de celle-ci: installation, consommation et fonctionnement". Tentant évidemment. Et d’ajouter que l’opérateur privé, qui en installera 82 en France cette saison, sait ce qu’il fait, "en termes d’énergie consommée et nombre de patineurs estimés", indique Stuart Marchal. L’entrepreneur n’est pas fou. Si le projet n’était pas rentable au prix actuel du kw/h, il ne se risquerait pas à se lancer car il est entendu que l’autorité communale ne versera pas 1 € dans ce plaisir d’hiver pour le cas échéant combler un déficit. Point positif: ce sera l’unique patinoire de la région, la féerie de Noël de Maredsous ayant renoncé à la sienne, justement pour se prémunir d’une mauvaise image.

Des arbres seront plantés

Cependant, le président de Mettet ton Entreprise, qui a rencontré le collège, dit entendre les arguments et même comprendre les citoyens qui voient en ce projet une initiative lunaire par les temps qui courent. "Évidemment qu’une patinoire est énergivore et qu’elle va laisser une empreinte carbone mais, complète-t-il, les patinoires se sont aussi adaptées et améliorées." Ce ne sera pas une passoire. Pour la nuit, une bâche est censée empêcher une déperdition d’énergie.

Partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux, l’annonce des festivités a reçu un accueil enthousiaste, assure Stuart Marchal, qui ne s’attendait pas à une telle effervescence. L’opposition, dit-il, elle n’est venue que d’une seule personne: l’initiatrice de la pétition, impossible à convaincre. C’est elle qui a excité les consciences écologistes et crié au scandale.

Les opposants ne comprennent pas non plus la position communale. La publicité indique que l’événement est organisé avec le soutien (non financier donc) de la Commune. Difficile pour l’édilité d’être contre quand on sait que la patinoire, accolée à un marché de Noël éclaté entre vingt chalets minimum, va non seulement animer la place comme jamais mais aussi susciter une dynamique commerciale appréciable. Dans sa mise au point, Stuart Marchal indique les raisons pour lesquelles l’ASBL tient tant au marché de Noël: "On y travaille depuis plus de dix mois, bien avant la flambée des prix, et on a mis en place des choses auxquelles on ne croyait pas". Surtout, les commerçants refusent de céder à la sinistrose ambiante et aux rationnements d’une économie de guerre: "Pour nous aussi, l’énergie est chère, mais nous avons tous le droit d’espérer, de rire et de profiter de quelques jours de cette magie de Noël. Droit de patiner, de s’amuser, boire un vin chaud, partager des moments en familles. Pourquoi aller le chercher à Bruxelles ? ou ailleurs", questionne-t-il.

Enfin, cet événement inédit à Mettet, s’il veut imprimer sa marque festive envers et contre tout, n’est pas pour autant déconnecté des enjeux climatiques. L’ASBL s’est engagée à poser des gestes écoresponsables: "À chaque vente de billet, un arbre sera planté, et nous utiliserons des gobelets réutilisables." Elle offrira aussi une entrée gratuite à chaque enfant des écoles de l’entité.