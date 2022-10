Le collège soutient toujours son échevin

Quant à la présence de Jean-Luc Evrard à la table du collège lors des négociations pour la vente du studio à son neveu par alliance, le collège répète que l’échevin n’est intervenu à aucun moment dans le dossier. Ce qui est, comme l’indique le collège, prouvé par les pièces du dossier transmises à la tutelle. "Il n’aurait effectivement pas dû siéger lors de la séance du collège (il s’en excuse d’ailleurs) mais cette erreur ne porte à aucune conséquence dans la mesure où le collège avait annulé la décision d’attribution et relancé le dossier."

Les élus JEM réitèrent leur soutien envers l’échevin des Travaux. "Il n’est pas intervenu dans le traitement de ce dossier et il n’aurait tiré aucun avantage que ce soit si la vente avait été conclue. Nous n’avons aucun doute sur sa probité ni sur son engagement pour les Jemeppois et ce qu’il apporte pour la commune." Enfin, le collège conclut en indiquant que si le procureur du roi décide d’instruire le dossier, "Le collège se tiendra à son entière disposition" et que le ministre, dans son arrêté, n’a fait qu’attirer "l’attention sur les prescrits légaux en matière de droit pénal."