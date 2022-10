Jemeppe-sur-Sambre: le salon de livre et des artistes résilients

Pour la 10e édition, Betty Batoul et son équipe ont mis les petits plats dans les grands avec une rétrospective des différents exposants qui ont participé depuis le début. L’organisation a également convié deux invités d'honneur. Sylvie Thibaut Buffart, ancienne victime de violences et chanteuse de rap, partagera son premier recueil de pensées positives Ce que le cœur murmure. Ensuite, Etienne Roete, artiste peintre flamand actif depuis 1975, à l'origine du roétisme. Il s’agit d’une technique de dessin réalisé au moyen d'une ficelle. Celle-ci reste dans l'œuvre et y apporte un relief.

Il y aura aussi un cocktail dînatoire le vendredi soir et un spectacle inédit le samedi soir. "Bien que ce salon soit à la base destiné aux artistes en résilience grâce à l’art, nous prônons la mixité au sein de notre association. Aussi, le SLAR est ouvert à tous, anciennes victimes ou pas, et s’adresse aux auteurs et artistes au sens large. Force est de constater aujourd’hui que certains artistes s’inscrivent sans connaître la finalité du salon. Lorsqu’il la découvre, ils nous avouent parfois qu’eux aussi ont eu un passé difficile" confie Betty Batoul.

Des rencontres entre les artistes et le public

Le mélange des disciplines permet d’envisager des collaborations entre les artistes et donne au public l’opportunité de visiter une exposition diversifiée.

Notons enfin le côté convivial et chaleureux de ce salon. On y vient surtout pour rencontrer les artistes, échanger, partager ses expériences et repartir heureux. La disposition des exposants favorise cette ambiance unique. Une tombola est proposée aux visiteurs durant le salon afin de favoriser les rencontres entre le public et les exposants ; en effet, les lots sont des créations offertes par les auteurs et artistes: toiles, bijoux, artisanat, livres, illustrations, à retirer directement aux stands.

Enfin, ce salon présente une triple finalité: mettre les artistes à l’honneur, notamment ceux ayant choisi l’art pour rebondir après avoir traversé des orages de la vie ; susciter des collaborations entre les auteurs, les artistes et le public et permettre aux membres de l’ASBL de s’investir dans l’organisation, une belle occasion de reprendre confiance en soi.

Le SLAR aura lieu du 7 au 9 octobre, Centre Gabrielle Bernard, rue de la Fabrique 4c à 5190 Moustier. Ouverture le 7 de 18h à 22 h, les 8 et 9 entre 10h et 18 h.

Les auteurs

Bernard Mollet, romans; Newt Smeets, témoignage; Corentin De Ron, témoignage; Nicolas Nys, littérature jeunesse; Olivier Lorent, romans fantastiques, nouvelles; Luciana Champagne, développement personnel; Sabine Bogemans, contes illustrés; Betty Batoul, romans, biographie, enfants, guide pratique; Véronique Roppe et Hans Weichhaus, textes poétiques; Michel Flémal, Histoire de Jemeppe sur Sambre; Anouchka Sikorsky, romans policiers; Aurélie Lefèvre, livre enfants; Laeticia Derême, témoignage; Belkis Dalgic, témoignage; Rebecca Nicais, romans; Carine Stage, romans; Gabriel C, thriller et Eric Istat, polar.

Les artistes:

Maja, peinture; Daniel Cottin, peinture; Nanou Roemen, crochet; Lijika, bijoux et accessoires; Arts Tissus, créations en tissus; Didier Decot, peinture abstraite; Véronique Giele, créations en verre; Sami, peinture, dessin, attrape-rêves; Valérie Dardenne, dessin, aquarelle, portrait; Chantal Adnet, bijoux en étain et perles de rivières; Richard Hermans et le club des maquettistes; Micheline Godeau, broderie et dentelle au fuseau; Samuel Delporte, peinture, bd et illustrations; Anne-Marie Charloteaux, création de bijoux; Benjamin Pastorelli, peinture et photos; Rascall, dessin et illustration; Marylène Guilbaud, peinture; Jo Arforge, création fer forgé; Ariane Denison, peinture; Annie Godeau, peinture; Dany Bouts, peinture; Chris'tiss, tissage.

Les comédiens:

spectacle Accords sentimentaux ou les galantes correspondances de Véronique Roppe et Hans Weichhaus, Eric Delrée, Quentin Style, Muriel Mathieu, France Barbieux, Jean-Sébastien Moury, au piano, Roger Hindricq.

Le spectacle aura lieu le 8 octobre à 18h30 au Centre Gabrielle Bernard à Moustier. Entrée 5€, enfants gratuits. Réservations: 0472 69 09 51 ou info@succesasbl.com