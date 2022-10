Laurence Leclercq, vous avez fait de la qualité du logement un axe fort de votre politique ?

C’est un levier d’attractivité et de bien-être. Notre ville compte un bâti vétuste. Au vu du nombre de demandes de permis que nous avons à traiter au collège chaque semaine, je constate une augmentation des projets de rénovation, d’isolation, de remise aux normes, d’amélioration. Paradoxalement, la pandémie de Covid-19 a favorisé cette tendance qui va nous permettre de renforcer la qualité et le confort des logements…

Qu’avez-vous mis en place pour tirer la qualité vers le haut ?

Au début de cette année, nous avons adopté une directive cadre pour la construction d’habitations multiples. Nous avions déjà révisé la directive sur la subdivision d’immeubles pour la rendre plus efficiente. C’est ainsi que les superficies ne sont plus aujourd’hui le critère de référence. L’harmonie et l’équilibre des fonctions s’y sont substitués. Par exemple, il n’est plus possible d’avoir une salle de bains d’un mètre carré ou un WC dans la cuisine. Nous avons également proscrit la création de studios en dehors des noyaux urbains, et renforcé la mixité dans les programmes immobiliers résidentiels avec des appartements 1, 2, 3 chambres et même une proportion de biens adaptés aux PMR…

Du côté de la ville haute, le futur campus des Métiers et des Sciences est en cours d’aménagement, il va falloir renforcer l’offre de kots…

Nous en sommes parfaitement conscients ! C’est pourquoi avec mon équipe, nous avons travaillé à l’élaboration d’un label de qualité dont le règlement sera soumis à l’approbation du conseil communal cette année, sans doute en novembre. Selon nos estimations, il faut mettre sur le marché 2 000 kots supplémentaires à l’horizon 2030 pour rencontrer les besoins d’hébergement des nouveaux étudiants qui arriveront en ville.

En quoi consiste ce label ?

Il vise à valoriser ces kots, à en faire la promotion auprès des opérateurs d’enseignement supérieur et impose le respect de critères. Les propriétaires devront en faire la demande, compléter un dossier et se soumettre à des visites de contrôle. C’est novateur comme politique. Des promoteurs immobiliers s’intéressent au marché du kot. Un permis vient récemment d’être délivré pour la transformation du bâtiment de l’ancien Eldo en résidence d’étudiants, avec une capacité de 140 kots.

Quelles autres actions avez-vous mises en place ?

Pour soutenir notre tissu associatif, j’ai fait inscrire au budget l’octroi d’une subvention de 50 000 euros au profit de la plateforme du Groupe Partenariat Logement, le GPL, qui réunit une quarantaine d’acteurs du secteur. Cela permettra de financer certains coûts de fonctionnement non subsidiés et qui impactent l’efficacité opérationnelle.