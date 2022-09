Pour ce retour, la formule n’a guère changé si ce n’est que les six arrêts au cours de la marche d’environ 8 km dans les rues de la localité seront tenus par des groupements folkloriques. En effet, aux côtés de la Gribousine et des Hommes de Spy, seront en poste les confréries des Fabricants de vins de fruits de Temploux, de l’Aumônerie de Malonne, du Pèkèt d’Namur et ses escargots, de l’orde du cochon de Piétrain et des Joyeuses pommes de Dinant.

Les départs auront lieu, comme d’habitude, de l’école de la communauté française, rue Haute, de 17 H 30 à 19 H 30 et les participants (nombre limité à 450) devront revêtir un gilet fluo et se munir d’une lampe de poche.

Inscription jusqu’au 3 octobre moyennant paiement de 35 € (adultes) ou 20 € (enfants de moins de 12 ans) par versement au compte BE50 0682 4186 8618.