Sambreville: le Resto du coeur qui tombe à pic

Son inauguration à Auvelais, ce jeudi soir, constitue un événement pour les associations locales combattant au quotidien la précarité et le déclassement.

Dans la salle où les bénévoles se pressent à proposer une boisson aux invités, l’esprit de Coluche passe à la façon d’un ange. En 1985, le célèbre humoriste aux sketchs assassins pour le politique avait eu cette idée fulgurante d’un restaurant solidaire réservé à ceux ayant basculé dans la spirale vertigineuse de la pauvreté.

Véronique Franssen, assistante sociale de métier, pilote depuis un an, et à mi-temps, l’implémentation de cette table dictée par des retours de terrain faisant état d’une accélération de la misère sociale.

Si le concept d’un Resto régalant pour 1 € n’est pas nouveau, "son besoin est criant, et il le sera malheureusement de plus en plus", prédit la responsable, alors que la société est gangrenée depuis des mois par une économie de guerre.

Par sa situation géographique, au cœur d’Auvelais, le Resto Val de Sambre s’adresse en priorité, au-delà de Sambreville, à un public issu des communes voisines de Fosses et de Jemeppe. Mais tout qui est confronté à des fins de mois anxiogènes est le bienvenu. Ce lieu restaurateur de dignité ne s’est pas créé ex-nihilo. Il émane du Relais du cœur, une table dépendant du Resto du cœur de Gembloux. Dix ans durant, ce relais chaleureux ouvrit deux fois par semaine à Tamines, avant que la crise du Covid n’étouffe son fourneau.

Ce mercredi, Jean-Pierre, bénévole, sert la soupe au potiron. Il a appris à cuisiner sur le tas quand il a réalisé qu’il pourrait croupir un jour dans la solitude, par accident.

Un espace de rencontre

Quel est le profil des "clients" du N° 20? "Nous ne sommes pas à Charleroi ou à Namur. Nous n’avons pas de SDF", précise la présidente de l’ASBL, Bénédicte Collard, psychologue de formation. Les uns émargent au chômage, les autres à la mutuelle. Ils peuvent avoir touché le fond, aspirés par des assuétudes ou des problèmes de santé mentale. Les problématiques volent souvent en escadrille. Le service est plus vital à certain qu’à d’autres.

"Il s’agit de gens qui sont hébergés à gauche et à droite, qui n’ont pas forcément accès à une cuisine et à des sanitaires décents", note la présidente.

Autre caractéristique: s’ils savent où aller dormir, leur logement se résume parfois à une piaule sans confort et chaleur. Par ailleurs, ils sont souvent très isolés et ne peuvent pas compter sur un réseau. En cas de coup dur, ces démunis galèrent pour trouver une oreille attentive et un ami bienveillant sur qui s’appuyer. "Certains, malmenés, et malchanceux, n’ont juste pas appris à prendre soin d’eux."

La majorité d’entre eux touche soit un revenu d’intégration soit une allocation de remplacement ou de chiches indemnités, par exemple pour invalidité/handicap. Le Resto du cœur ne se limitera pas à servir un plat chaud une fois par semaine. "On souhaite aussi ouvrir la salle, d’une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes maximum, à un espace de rencontre et de convivialité", note la responsable Véronique Franssen. Où ces personnes précarisées pourraient s’ouvrir de leurs difficultés à des acteurs de terrain susceptibles de les éclairer, les aiguiller vers les services adéquats et les raccrocher, tant que faire se peut, à un bien être. "Au-delà du besoin alimentaire, on souhaite que des liens nouveaux se créent et se tissent au fil des rencontres", finit Véronique Franssen. Son objectif, ou son utopie, inatteignable seul: "Qu’on puisse fermer le restaurant. Qu’on n’ait plus besoin de nous".

Le Resto du cœur Val de Sambre est le 19e à ouvrir en Belgique, et tous tirent la sonnette d’alarme.

Briser l’isolement

L’ASBL cherche toujours des bénévoles, tous azimuts. Car le Resto du cœur ne se limite pas à la cuisine. Elle recherche des profils ciblés ayant acquis une expérience en gestion administrative, comptable ou encore logistique. « Le bénévolat en faveur d’un groupe, dans lequel on s’investit, peut aussi briser l’isolement, qui touche toutes les classes sociales », explique Véronique Franssen.

Des partenaires engagés

Le Resto du cœur Val de Sambre a reçu son agrément de la Fédération des Restos du Coeur de Belgique, indépendante de la France. Il est subventionné par cette dernière ainsi que par les communes de Sambreville et Jemeppe, partenaires par le biais de leur Plan de Cohésion Sociale (PCS), à travers des ateliers. Hier, la cellule sambrevilloise L’En Train avait dépêché dans la salle du resto une activité d’art-thérapie. Un jeudi sur deux, à Spy, le PCS jemeppois dispensera des conseils en alimentation saine. Autre associé au projet, l’ASBL sambrevilloise Saphemo, spécialisée en accompagnement des personnes handicapées en milieu ouvert.

Deux services

Le 20 de la rue de Falisolle n’ouvrira que le mercredi. Il fournira un repas chaud à raison de deux services, à 11 h 45 et à 13 h, et un colis alimentaire, chacun pour l’euro symbolique. Une centaine de repas pourront être cuisinés et servis. Le restaurant sera alimenté par des invendus, des dons, par l’épicerie sociale locale.