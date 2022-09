Après avoir beaucoup menti, l’accusé a reconnu avoir fait feu sur des pêcheurs non autorisés, devant son étang, à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Eveque), en août 2019.

Mais, petit-à-petit, il a consenti des aveux, affirmant cependant qu’il avait agi en état de légitime défense. C’est la thèse qu’il a défendue pendant l’instruction et même à l’audience devant la cour et le jury. En fait, les deux hommes abattus – âgés de 45 et 47 ans – étaient des Roumains résidant à Bruxelles et l’un d’entre eux avait vécu dans la région, travaillant sur des chantiers.

Tous deux appréciaient cet endroit paisible et, le 28 août 2019, ils ont quitté la capitale pour une partie de pêche à la carpe. Ils ont été surpris par le propriétaire des lieux qui a fait feu. Lors de son interrogatoire, mené par le président des assises de Mons, il a dit être intervenu, arme au poing, parce qu’il "en avait assez" que des pêcheurs clandestins viennent dévaliser systématiquement son étang de pêche. Pendant l’instruction, il avait déclaré que son préjudice était d’au moins 50 000 €.

Devant la cour et le jury, il a indiqué qu’il est intervenu armé, avec son pistolet de service, un Glock, qu’il n’a pas restitué lors de son départ à la retraite. Selon lui, les deux disparus se seraient approchés de lui, avec un ton et un regard menaçant. Il les aurait sommés de rester à distance, tirant même un coup en l’air pour les refroidir. Mais, à ses yeux, la détermination des deux hommes fut telle qu’ils ont commencé à lui donner des coups de poing. Disant vouloir sauver sa vie, il a ouvert le feu, blessant mortellement une première victime à la tête et la seconde en plein cœur. Le corps de ce dernier a été retrouvé à 10 mètres de son compagnon. Francis Vandy assure que, malgré une balle dans le cœur, il a pu ramper sur dix mètres. Un expert en balistique a estimé que cette version était plausible. Ensuite, l’accusé reconnaît lui-même qu’il a pris le pouls de celui qui avait commencé à ramper. Lorsqu’il a compris que cette seconde victime était décédée, il a laissé tout en plan et est rentré chez lui, pour faire une sieste, dit-il !

Le septuagénaire s’est débarrassé de son pistolet Glock dont il ne se séparait jamais, à la ville comme à la campagne. Cette arme n’a jamais été retrouvée.

Après avis de disparition, des fouilles ont été dirigées autour des étangs et c’est ainsi que les corps ont été découverts. Les soupçons se sont portés sur l’ancien commissaire de la PJ de Charleroi, parce qu’en 2018, l’une des victimes s’était déjà fait pincer avec un proche et l’accusé les avait mis en fuite, en tirant vers le sol.

Le procureur général près la cour d’assises a requis ce mercredi un double verdict d’assassinat, rejoint ainsi par les avocats des familles des victimes, Mes Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani.

Pour la défense, Mes Nabil Khoulalène et Julien Charles ont plaidé l’existence d’une provocation dans le chef des disparus. À les entendre, la peine maximale ne serait plus que de 5 ans de détention ferme.

Le verdict sera connu jeudi soir.