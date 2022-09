La chapelle Sainte-Brigide à Fosses, un joyau de l’art roman restauré

La cérémonie inaugurale, réglée par l’échevin du Patrimoine Jean-François Favresse, est longuement scandée de prises de parole rappelant la genèse de ce projet de rénovation au long cours autant frappée du sceau de l’Irlande moyenâgeuse des saints évangélisateurs que de celui de la patience. Il aura fallu une décennie pour passer de l’intention à la réalisation.

"Nous ne possédons pratiquement aucun renseignement sur sainte Brigide. D’après la tradition chrétienne, elle aurait fondé un monastère à l’ombre d’un chêne à Kildara, vers 450", introduit le bourgmestre de Bilderling. Et de rappeler que ce sont bien des moines irlandais qui ont implanté le culte de cette moniale à Fosses et qui, en son honneur, y ont bâti un premier oratoire.

Ce chantier historique a exigé un suivi minutieux et de l’amour pour le bel ouvrage.

Un lieu de beauté

L’architecte Romuald Casier, de l’atelier Arc d’Ixelles, en replante le décor: "Au départ d’un oratoire irlandais, une chapelle maintes fois remaniée, flanquée d’une tour au XIIe siècle et reconfigurée vers 1659", ce qui donne un édifice singulier marqué par un enchevêtrement de volumes.

Un imprévu de taille s’est invité dans le planning: la découverte de charpentes mangées de l’intérieur par des insectes xylophages alors qu’elles semblaient parfaites à l’œil nu. La facture finale en a souffert un peu.

L’entreprise Bajart, adjudicataire du lot 1, a agi sur les maçonneries et les toitures pour un montant de près de 639 000 € HTVA. David Briot, gestionnaire du chantier: "On a changé les poutres de la charpente. Il a aussi fallu greffer, brocher et résiner des éléments de maçonnerie pour consolider l’ensemble."

Moment fort de la cérémonie: la remise tournante de la clef du monument, qui passa entre toutes les mains, de celles de Julie Bajart, administratice-déléguée, à celles de Francis Jaumotte, président du conseil de fabrique et de la confrérie St-Feuillen, en passant par celles de l’architecte, du mayeur et du vicaire général Joël Rochette. Ce dernier évoque la dimension spirituelle de la chapelle: « En restaurant une chapelle, on renouvelle notre désir d’habiter une maison commune et ouverte, un lieu de beauté, d’intériorité, de simplicité. » Un lieu source où prier, faire silence, refaire ses forces, confier ses expériences de vie, dépasser ses peurs etc. « Il ne faut être que 3 ou 4 dans une chapelle pour en ressentir l’âme et le souffle, et la traversée des siècles », dit-il avant de lire un vieux psaume (le 22) vieux de 3 000 ans. Au moment de la bénédiction, le soir tombant enveloppa la chapelle d’une ambiance en clair-obscur. Intime impression d’une transmission de la mémoire et d’un passage de lumière au fond du cœur.

Des vitraux très émouvants

Le restaurateur des vitraux, Bernard Debongnie, et son épouse Rita, en ont vu passer, des vitraux, sur leurs établis. «Mais ceux de Sainte-Brigide nous ont touchés et émus, par leur origine lointaine et un peu mystérieuse», déclare l’artisan. Des 4 médaillons, deux sont datés de 1604 et issus de la collégiale, alors que la chapelle, telle qu’on la connaît aujourd’hui, n’a été érigée qu’un demi-siècle plus tard. Les deux vitraux figuratifs remontent eux en 1924, à l’occasion d’une restauration de la chapelle. Ils figurent deux personnages clef de l’histoire de la ville, saint Ultain, frère de Feuillen et premier des premiers abbés du monastère des scots, et sainte Gertrude, donatrice de la terre où ce dernier sortit de terre. Qui a peint les médaillons remontant à 1604? Pourquoi sont-ils passés de la collégiale à la chapelle? C’est encore un grand mystère.

Marche à la baguette

On n’inaugure pas un tel monument sans rappeler les grandes lignes de son histoire. Le culte à sainte Brigide, spécialement vénérée pour la protection du bétail, s’est perpétué à travers les âges. Chaque premier dimanche de mai, des pèlerins accomplissent trois fois le tour de la chapelle et frottent des baguettes de coudrier (en bois de noisetier) sur la statue de la sainte et le chevet de pierre extérieur en vue de les bénir. Autrefois, ces baguettes étaient placées à l’entrée des étables et les pèlerins affluaient par milliers à ce «pèlerinage aux baguettes».

50 centimes la baguette Hommage a été rendu à l’ancien curé des paroisses de Vitrival et Sart-Eustache, l’abbé Noël Saint-Hubert, décédé le 21 septembre dernier. Avec d’autres résidents de la Résidence Dejaifve, il a livré quelques souvenirs de la chapelle, et du pèlerinage, à travers une capsule vidéo, dont la projection vendredi fut une sorte d’entremets. À Sainte-Brigide, l’abbé Saint-Hubert, au début de son sacerdoce, y alla dire la messe tous les jours au matin pour des religieuses franciscaines de Louvain.

La cloche des perdus

La première mention écrite de la chapelle remonte à 1291, date d’une bulle pontificale accordant «une indulgence de 1 an et 40 jours à ceux qui visiteront la chapelle…» Il se raconte qu’un soir d’hiver, un chanoine perdu dans les campagnes enneigées entre Franière et Fosses dut son salut au tintement de la cloche de Sainte-Brigide. Cette cloche sonnait encore à la fin du XVIIIe siècle. On l’appelait la cloche des perdus.

Un soutien de 368 000 €

Le coût du gros œuvre s’élève à 638 462 €, soit 164 000 de plus par rapport aux prix de l’adjudication (474 000). La restauration des vitraux, le lot 2, a coûté lui 44 250 €. La ministre du Patrimoine a subventionné l’ouvrage à hauteur de 368 500 €.

P.W.