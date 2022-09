Pas de gel des taxes pour les indépendants à Charleroi

C’est dans une salle non chauffée, et donc dans une ambiance presque frigorifique, que s’est tenu ce lundi soir le conseil communal de Charleroi. Avec un inévitable sujet de débat: la crise énergétique et la flambée des coûts de consommation. En vue d’obtenir un blocage des prix, le PTB avait déposé un projet de motion amendé par le PS et Écolo. Si la majorité PS-Écolo-C + a soutenu la démarche, le MR et le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard ont déploré le recours à une motion qui n’impacte pas la ville elle-même. Pour sa part, la cheffe de groupe C + Anne-Sophie Deffense s’est inquiétée du risque de coupures de gaz ou d’électricité au domicile de ménages en défaut de paiement. Elle a demandé si Charleroi comptait ouvrir des lieux chauffés pour l’accueil de familles. Par la voix de son chef de groupe Nicolas Tzanetatos, le MR avait demandé l’inscription d’un point en urgence, pour geler certaines taxes communales frappant les indépendants, artisans et PME. Le PS en supériorité numérique a refusé l’urgence, avec pour conséquence d’avorter le débat. Le MR a déploré qu’il joue la procédure alors que la situation appelle des solutions immédiates et concrètes, même si ces solutions ne régleront que partiellement le problème ainsi que l’a souligné le conseiller DéFI.