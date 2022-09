Pontaury: où sont passés les gens qui ont envie de bosser? « La crise sanitaire a fait de gros dégâts »

Il y a 10 ans, cette entreprise de formation par le travail cartonnait à travers de multiples filières, entre lesquelles au moins 80 stagiaires se répartissaient. Dans la société post-Covid-19, leur nombre a chuté. Une division par trois. De quoi inquiéter la nouvelle directrice de ces Ateliers formatifs, Nancy Michaux, en poste depuis le 23 août, qui évoque une situation catastrophique. "En principe, dit-elle, on compte 4 stagiaires par formateur. Actuellement, dans la filière Horeca – (qui forme des commis et premier commis de cuisine, des commis de salle et commis de cuisine en collectivité), – seul un stagiaire est inscrit. Il faut dire que le secteur Horeca est boudé, avance-t-elle. La crise sanitaire a fait de gros dégâts. Elle a mis en exergue des horaires compliqués. Les restaurateurs ont des difficultés à recruter du personnel". Les gens, confrontés à la fragilité de la vie, ou ayant découvert à travers les multiples confinements qu’il n’y a pas que le travail dans la vie, ne sont plus disposés à faire des heures et à sacrifier leur vie privée, souvent pour un salaire riquiqui.

"Les gens n’ont plus envie de travailler", lâche une formatrice. Ils ont des circonstances atténuantes quand les politiques sociales chouchoutent autant les demandeurs d’emploi, leur accordant des facilités et des réductions en pagaille sur des postes que les travailleurs eux payent plein pot, comme les transports, les places en crèche, l’énergie (grâce au fameux tarif social), le logement etc.

Toutes ces aides cumulées, le calcul peut être vite fait. L’assistanat longue durée peut cependant être dommageable à l’image que les demandeurs d’emploi ont d’eux-mêmes.

Les incitants à travailler ne sont donc pas financiers, c’est le problème. Ils relèvent plus d’une vue de l’esprit.

Travailler, c’est valorisant

"Remettre les gens au travail, qui est notre mission de base, c’est faire en sorte qu’ils s’émancipent socialement et s’épanouissent professionnellement", note Nancy Michaux. Avoir un emploi donne un sens à l’existence, gratifie d’un sentiment d’être utile, renforce la confiance en soi.

Raison pour laquelle, le 9 septembre, l’entreprise de formation professionnelle de Mettet, en quête de stagiaires et de jeunes ayant envie de travailler et de se défaire de la fatalité du chômage peut-on supposer, ont organisé une journée portes ouvertes, histoire de rappeler l’éventail de leurs formations. En lien avec des métiers en pénurie, celles-ci ont de fortes chances de déboucher sur un job en fin de parcours.

"Avec ceux qui vont jusqu’au bout, on a de belles réussites de raccrochage à l’emploi", note encore la directrice, qui rappelle la force et la signature d’un apprentissage sous le label d’une EFT: mettre les demandeurs d’emploi en situation de travail réelle, ou de production. "Ce n’est pas une école où l’on assiste passivement à des cours. Les stagiaires réalisent des chantiers. Au sein de notre restaurant (la Table des compagnons, d’une capacité de 40 couverts), ils servent à de vrais clients. Ceux de notre filière gros œuvre (maçonnerie), menuiserie et isolation, réalisent des choses qui vont durer dans le temps. Rien n’est déconstruit. C’est valorisant", plaide-t-elle.

Les Ateliers, à l’instar de nombreux acteurs du milieu de la formation socioprofessionnelle, sont généreusement soutenus par des subventions de la Région. "La hauteur de celles-ci dépend du nombre d’heures données. À Pontaury (et son antenne de Walcourt), c’est 50 000 heures, ce qui donne droit à 70 % du budget pris en charge par la Région", précise la directrice.

Les milliers d’heures qui n’ont pas pu être honorées du fait de la pandémie, et de la fermeture des restaurants, ont été assimilées par la Région comme ayant été données. Un dispositif qui a permis aux EFT de garder la tête hors de l’eau.

Mais demain ? Il y a urgence à retrouver la trace de ces demandeurs d’emploi qui se sont comme évaporés. "C’est notre défi, conclut la directrice. Sans stagiaires, on devient une entreprise comme les autres, notre mission de base est vidée de son sens." À défaut de ramener des gens sur le marché de l’emploi, la question de leur utilité et de leur bien-fondé sera tôt ou tard posée.

La mobilité, ça se travaille

Où sont-ils, ces stagiaires ? La majorité en des endroits mal desservis par les transports en commun. La plupart, certains plus précarisés que d’autres, en proie à des problèmes familiaux profonds, ne disposent pas de véhicules. Pour ceux qui résident le long de la ligne TEC express Namur-Couvin, c’est simple de prendre le bus. C’est plus compliqué pour les demandeurs d’emploi habitant Auvelais, Dinant, Profondeville, et la vallée de la Meuse. Pour remédier à ces discriminations géographiques, la directrice et son équipe (22 personnes en tout) envisagent le lancement d’un service motorisé de "ramassage", à la manière d’un bus scolaire. "La mobilité est un facteur qu’on doit vraiment travailler". Dans cet effort louable de ne laisser personne sur le bas-côté, le Forem a inventé la formule d’un "passeport drive". Il s’agit d’un "chèque permis de conduire" lancé en 2020 qui vise à financer la formation au permis de conduire pour les demandeurs d’emploi.

Préparateur boucherie

Les Ateliers dispensent une formation très spécifique, agréée pour 10 000 h et destinée à servir leur filière cuisine en collectivité: préparateur en produits de boucherie. Chaque jour de la semaine, la cuisine des Ateliers livre entre 500 et 600 repas dans des écoles de la région. La Table des Compagnons a, elle, conclu un partenariat avec deux opérateurs extérieurs: Le Perron de l’Ilon (école hôtelière namuroise) et le Centre culturel de Fosses (où elle assure les réceptions d’après ou d’avant spectacle). En semaine, la Table des Compagnons propose des menus à 2 et 3 services, concoctés avec des produits issus de circuits courts (des Fermes de la Rosée, de la Sauvenière ou encore du Potager du Bien-Manger). À cause de la crise, le menu 3 services passera sous peu de 19,50 à 21,50.