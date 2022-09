Écolo déçu: pas de prime à Sombreffe pour les citernes d’eau de pluie

La proposition n’a pas convaincu la majorité IC-MR. L’échevine Laurette Henne, s’inquiète notamment de l’impac budgétaire d’une telle mesure sur les finances communales. Elle redoute aussi une double discrimination. D’une part vis-à-vis des gens qui ont déjà une citerne d’eau de pluie et ne pourraient pas bénéficier de la prime et d’autre part pour les Sombreffois chez qui ils ne seraient pas possible d’en installer, comme par exemple dans les zones de terres schisteuses à Tongrinne. Son collègue Pierre Mauyen n’est pas favorable non plus, craignant que ne se reproduise avec les citernes le même phénomène que pour les panneaux photovoltaïques, encouragés par la Région wallonne et vantés comme économiques, mais qui coûtent aujourd’hui.

Le chef de groupe des verts, Éric Van Poelvoorde, a encore tenté de convaincre en rappelant que l’installation de citernes devient une priorité pour les ménages, comme tout ce qui peut faire des économies et pour limiter notre impact sur l’environnent. Le fait que la Région s’en occupe aussi ne doit pas empêcher les mesures complémentaires prises par les communes, dit-il. Mais au vote, la propositiion est rejetée, majorité contre opposition.