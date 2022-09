Charleroi: Déjà condamné, il continue de télécharger de la pédopornographie

Le substitut Bury a insisté ce vendredi matin, à l’audience de la 11e chambre correctionnelle de Charleroi: le dossier à charge de Nicolas est "inquiétant". Et pour cause, puisque ce dernier (absent à cause du boulot, mais représenté par son avocate) a déjà été condamné par le passé pour la détention de fichiers pédopornographiques. Et ce vendredi matin, Nicolas devait se défendre de la même prévention. Pour le parquet, la précédente condamnation n’a finalement eu aucun effet sur son comportement déviant et inquiétant.