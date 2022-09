Une boucle de 5 km reliant Auvelais à Tamines: Écolo lance sa campagne

Le groupe Écolo sambrevillois n’est pas à la manœuvre en matière politique. Le PS de Jean-Charles Luperto, en majorité absolue, est tout-puissant. Mais pas question de rester les bras croisés en attendant les élections de 2024. Les Écolos ont profité de cette semaine de la mobilité pour passer la seconde. Ils ont imaginé et proposé le futur plan de mobilité pour l’entité sambrevilloise: une boucle de cinq kilomètres reliant Tamines à Auvelais où la voiture n’est plus seule sur la route. "Mais elle n’est pas exclue, commente Jean-Luc Révelard, conseiller communal. Une bande supplémentaire serait réservée aux piétons et cyclistes pour assurer leur sécurité. Ils emprunteraient cet itinéraire pour rejoindre Tamines depuis Auvelais et inversement. Il y a, entre les deux centres, deux kilomètres alors que le RAVel, en forme de S entre les deux centres, propose un trajet de 6 km!" Autre spécificité: la création d’un système de navettes. "Comme les bus, elles permettraient à chacun de se rendre à des points stratégiques. Cette boucle desservirait huit écoles, l’hôpital d’Auvelais, les deux gares, l’administration communale ou encore le CPAS."