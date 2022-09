Travailler pour des miettes? Non, merci

"Jusqu’ici, raconte-t-elle, je payais 500 € de provision. Je m’attendais à une hausse mais pas à une pareille claque, car c’en fut une: 1300 €." Il n’y a pas 36 parades à trouver: "Soit on répercute l’augmentation sur les clients, et on les perd. Soit on rogne sur sa marge. Alors que je ne me paye déjà pas un gros salaire, j’ai préféré prendre sur moi les 800 € d’augmentation", dit-elle. Puis, elle s’est mise à table, a pris sa calculette et a vite compris qu’il valait mieux abaisser le volet et tirer un trait.

Sans être luxueusement éclairé, le dépôt consomme beaucoup d’électricité pour alimenter le grand comptoir frigo, à trois moteurs, et le four à cuire les baguettes, les croissants et les croissants au chocolat. "Heureusement que rien ici ne consomme du gaz, ce serait pire."

Autre solutionenvisageable: licencier son ouvrière, "ce qui signifiait travailler seule 70 h/semaine pour espérer recevoir un salaire d’environ 1200€." Se lever à 5 heures six jours sur sept et rentrer chez elle à 19h. Vivre pour travailler, pour des miettes, sans se respecter par une justerétribution? Non, merci. "À un moment donné, faut arrêter."

La décision est prise: elle fermera boutique le 27 septembre.

«Je suis une trop petite indépendante»

Magali Stamanes, qui a 53 ans, en veut au gouvernement: "On a besoin d’une aide maintenant pour payer les factures d’énergie, pas pour mettre le personnel en chômage temporaire ‘énergie’. De toute façon, sans ouvriers, on ne produit rien, ça n’a pas de sens."

En ce qui la concerne, abaisser le taux d’accise au minimum du gaz/électricité pour les mois de novembre et décembre, entre autres mesures d’aide décidées par la Vivaldi à la mi-septembre, n’aurait de toute façon pas suffi. "Je suis une trop petite indépendante. Je travaille beaucoup mais je n’ai pas les moyens", regrette-t-elle. Sa situation personnelle la rend pessimiste sur le sort des petits artisans et indépendants, littéralement asphyxiés, qui n’ont pas les reins assez solides: "Si l’État ne fait rien, les gens ne sauront juste plus payer. Et après? On court à la catastrophe sociale."

La quinquagénaire a toujours turbiné et fait face à l’adversité. Avant Le Roux, cette citoyenne de Montigny-le-Tilleul a exploité un dépôt similaire à Marcinelle pendant six années, toujours en partenariat avec "Les Artisans du Pain", à qui elle n’a rien à reprocher.

"Le plus pénible, c’est que j’ai l’impression de partir avec rien. Je n’ai jamais profité du système et je ne sais même pas si j’aurai droit au chômage. Ma vie ne va pas s’arrêter, je rebondirai, mais je n’aurais jamais imaginé finir la boulangerie comme ça", conclut-elle, la voix teintée de fatalisme. Les clients compatissent à sa résignation avec un sentiment d’impuissance, parfois avec la larme à l’œil. "Fermer comme ça, à cause d’une situation géopolitique qui vous échappe, c’est triste. Après 4 années, des liens se nouent malgré tout." Mais on peut toujours se voir, en viennent à lui suggérer quelques clients touchés. Passez donc prendre un café à la maison. Ce week-end, à Le Roux, la boulangère recevra et vendra ses dernières livraisons de pains, de pâtisseries et de tartes. Et son cœur se cassera en miettes.