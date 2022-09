Sombreffe: une journée d'activités pour les enfants

Cette année, le thème retenu est Un Esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit. Fort de ce défi à communiquer aux jeunes participants, le service de Cohésion sociale a pris de nombreuses initiatives pour, à partir de la thématique proposée, développer cette journée ludique, pédagogique et gratuite. "Les enfants auront à choisir entre cinq thèmes, la nature, le sport, la culture, l’alimentation et la santé, a détaillé Fanny Defossez, coordinatrice Accueil Temps libres. En effet, les activités durant le temps libre jouent un rôle important pour tendre vers un esprit sain dans un corps sain". Ces activités seront donc à l’honneur tout au long de la journée chez les différents hôtes participants.

De nombreux hôtes, des thèmes variés

Des hôtes qui sont, rappelons-le, des adultes passionnés, des professionnels qui partageront les ficelles du métier et qui n’hésiteront pas à soulever le voile pour expliquer aux enfants l’envers du décor, décrire leurs actions au quotidien et évoquer leurs projets.

À un âge où les sens s’éveillent et demandent à être stimulés, les enfants se verront ainsi offrir de nombreuses possibilités de satisfaire ces légitimes aspirations.

Ainsi, le Cabanon du pêcheur ouvrira son atelier et réalisera avec les enfants le diner des autres enfants et adultes participants De même, les participants pourront expérimenter des ateliers autour des cinq sens, du bien-être et de l’alimentation en rencontrant l’ASPH (association centrée sur la personne handicapée) et la Maison provinciale du Mieux-être qui les sensibiliseront au droit à tous d’avoir accès à un esprit sain dans un corps sain. Le nombre et la variété des hôtes sont un gage de réussite : le Judo Club de Sombreffe, le club de basket, les animateurs extrascolaires de DiNAMIC, Radio Quartz, le club de VTT, les conteuses de la Goffe, Samaravia ou encore Equinergie, où les enfants pourront rencontrer les chevaux sauvés, sont ainsi sur la liste.

Place aux enfants se déroulera le samedi 15 octobre de 9h à 16h dans et au départ du hall sportif de Sombreffe.

Les enfants âgés de 8 à 12 ans seront répartis en groupes de plus ou moins huit enfants par hôte. Il y aura trois temps d’animation/de rencontre: deux en matinée et un l’après-midi. Un adulte accompagnera chaque groupe et toutes les activités sont gratuites.

Il reste encore des places: 071 82 74 44 ou fanny.defossez@sombreffe.be