Incendies criminels à Marcinelle: le prévenu acquitté au bénéfice du doute

En l’espace d’un an, deux incendies jugés criminels par un expert se sont produits à Marcinelle. Le premier a eu lieu la nuit du 2 au 3 avril 2019, rue du Basson. Une maison, mise en vente par Jean-Pierre depuis un an, a été touchée par les flammes. "Quand les pompiers sont intervenus sur place, ils ont fait face à une porte d’habitation fermée à clé. Ce qui est troublant", pointait le substitut Marliere. Trois personnes avaient un jeu de clés pour entrer: Jean-Pierre, son filleul de cœur qui habitait sur place, et la compagne de ce dernier. Dédommagé par sa compagnie d’assurances d’une somme de 80000 €, Jean-Pierre a été acquitté au bénéfice du doute de cette première prévention, comme l’avait requis le parquet, faute d’éléments dans le dossier.