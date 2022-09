Mettet: les 20 ans de la marche de la Nativité

Le comité avait mis les petits plats dans les grands: trois nouveaux fanions ont accompagné les groupes des sapeurs, des enfants et des tromblons. Les 250 marcheurs ont arpenté les rues du village en respectant la tradition. Le samedi, les opérations ont commencé par la prise des drapeaux à la fontaine "d’el Pouyette", tout de suite suivie par la première décharge au monument des marcheurs disparus. Le dimanche, la compagnie locale a été rejointe par septante marcheurs venus en délégation des marches de Mettet et des compagnies de jeunes de Biesme, Cerfontaine et Châtelineau.