Le dimanche, après la messe des marcheurs, la compagnie, emmenée par l’adjudant-major Jacky Bernard, s’est dirigée vers le monument aux Morts. Une jeune soldate a déposé une gerbe de fleurs aux sons des tambours. Puis, l’Harmonie Royale Saint Michel de Gerpinnes, placée sous la direction d’Aurélie Berthe, a entonné la Marseillaise suivie de la Brabançonne.

La compagnie, entourant la statue de Saint, s’est alors ébranlée pour visiter les différents quartiers du village, jusqu’au bataillon carré, au terrain de football en début de soirée. Hommes et femmes, artilleurs, gendarmes, grenadiers, escorte au drapeau, vivandières, dragons, vétérans, batterie et musique ont protégé la procession durant toute la journée jusqu’au retour du saint à l’église, le soir.

Le vice-président de la marche, Léon Fraiture, avait le sourire aux lèvres: "C’est une belle édition, tout se passe bien. Normalement nous aurions dû fêter nos 35 ans mais, à cause du Covid, ce sera pour l’année prochaine. Et nous inaugurerons une potale à Saint Guérin pour la circonstance. Elle se trouve près de la gare et a déjà… été volée deux fois."

Notons également que le très dynamique Gerpy Street Band a créé une folle ambiance lors de la soirée du vendredi soir.