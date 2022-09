On le sait depuis un bout de temps, la passerelle qui enjambe la Sambre, reliant le quartier de la gare à la rue de la Station, sera prochainement remplacée. Coût de l’opération: 1,2 million€. Le Service public de Wallonie supportera la majeure partie, soit la construction, l’assemblage et le placement de l’ouvrage. La Ville de Châtelet supportera, quant à elle, les rampes d’accès de chaque côté et, côté gare, un important accès pour les PMR ainsi qu’une zone verte. À cet effet, 450000 € ont été budgétés.

La date du remplacement de la passerelle n’est pas encore définie. Le bourgmestre, Daniel Vanderlick, a juste expliqué que la nouvelle passerelle serait assemblée en atelier et qu’elle serait placée en une seule pièce, ce qui nécessiterait d’imposants engins de manutention. Inquiète de l’accessibilité des piétons pendant les travaux, Patricia Vanespen s’est vu répondre que le chantier devrait être l’affaire de quelques jours. On notera que, parallèlement à ces travaux, un parking sera aménagé côté gare, dans le cadre du Pimaci (Plan d’investissements mobilité active communale intermodalité).

Résidence-services en vue

Luc Bogaert s’est, quant à lui, inquiété de l’état d’un terrain situé à la Villette, à Bouffioulx, qui sert de parking quelque peu anarchique, pour voitures et mêmes camions, parsemé en outre de grandes flaques par temps humide. "Pourquoi ne pas aménager un espace vert avec une bande de parking bien aménagée?", a suggéré le conseiller. "Ce terrain appartient à l’entreprise De Cock, a expliqué l’échevin du Développement économique, Michel Mathy. Il est prévu que des logements y soient construits". Outre les places de parking pour les futurs occupants, des places seraient conservées pour les autres habitants du quartier.

L’échevin en a profité pour dire un mot sur l’évolution du projet d’aménagement de deux sites contigus: le site De Cock, tout proche, qui doit accueillir une zone d’activité économique et d’artisanat compatible avec le quartier, et le site de l’Usine à gaz, face à l’ancien hôpital, qui accueillera une résidence-services. Le premier a été débarrassé de ses anciens bâtiments industriels et sera ensuite assaini. Le second est déjà dépollué. L’un et l’autre doivent faire l’objet d’un "schéma d’orientation locale"qui, dans le cas du site De Cock, nécessite l’abrogation de la zone de réservation – devenue obsolète –, qui avait été prévue pour une éventuelle bretelle supplémentaire d’accès au R3.

Bref, le dossier de la résidence services est le plus avancé. La Ville est à la recherche de partenariats pour le concrétiser, et la demande de permis pourrait être introduite en 2023, le début des travaux étant espérés pour 2024.