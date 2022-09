Le joyau de Brogne évitera la folle enchère

D’une rencontre exploratoire avec le comité (régional) d’acquisition (qui assiste les pouvoirs locaux), il ressort, souligne le bourgmestre Yves Delforge, qu’il est plus intéressant de vendre l’abbaye de gré à gré. Ah? Et pourquoi pas en vente publique? La séance est suspendue pour permettre à la directrice générale d’expliquer ce qui différencie ces deux modalités et, au passage, faire un sort à la croyance (complotiste) selon laquelle un collège vendant de gré à gré, et en quête d’un bénéfice électoral, aurait les mains libres pour vendre secrètement à unami. Donc, au mépris de l’intérêt général.

Or, c’est mille fois non, détaille la DG. Quel que soit le type de vente retenu, le pouvoir public doit toujours faire étalage des détails pratiques d’une opération immobilière.

Un principe intangiblepourrait fausser la bonne gouvernance: la vente automatique au plus offrant. "Non, le collège peut motiver une décision de ne pas vendre au plus offrant", s’il craint ou suspecte une dénaturation du bien.

Par expérience, argumente la DG, la vente de gré à gré garantit la solvabilité des acquéreurs et met la transaction à l’abri d’une folle enchère.

Donc, c’est acquis: la vente de l’abbaye fera l’objet d’un encart publicitaire à diffusion nationale dans une rubrique Immo de référence afin d’élargir le spectre des investisseurs sérieux.

Faut-il attendre le dernier carat d’une cession de gré à gré? Oui. Le comité d’acquisition pourrait permettre aux candidats acquéreurs ayant remis offre de surenchérir.

Le projet, puis le prix

Le bourgmestre rectifie une information: "En avril, quand s’est dégagé un accord de principe de vendre l’abbaye, on n’a jamais dit qu’on la vendrait en vente publique."

Les élus allaient-ils s’envoyer des pains sur cette vente du siècle? Et les conseillers de Saint-Gérard sortir les griffes pour défendre l’intégrité historique de ce vestige?

Ce ne fut pas le cas.

Valère Toussaint (MR): "Avec cette perspective de confier la vente de gré à gré au comité d’acquisition, que ce soit au niveau du village, des comités locaux ou du conseil communal, nous aurons des difficultés à défendre un projet plutôt qu’un autre si seul le prix entre en ligne de compte. Nous ne sommes pas partant de confier un blanc-seing au comité d’acquisition", dit-il.

La DG rassure: le conseil communal aura le dernier mot. C’est certain qu’il ne lâchera pas le bien à un prix inférieur à l’estimation minimale et qu’il pourrait tout aussi bien refuser la vente, à condition de motiver, si le prix minimal est atteint.

Le MR dit réclamer juste une discussion sereine sur les projets – (à ce stade, aucun n’est sur la table)– et que le projet le plus crédible et le plus respectueux du site l’emporte, fût-il moins offrant.

En fait, si l’on comprend bien, le gré à gré permettra au collège d’avoir les coudées plus franches pour arbitrer la vente. La parole à un expert, géomètre de métier, Arnaud Maquille (MR), partisan lui aussi du gré à gré, "parce qu’une vente publique, c’est de 10 à 20% de moins-value par rapport au gré à gré." La cause semble entendue. "Parlez-vous et rassurez-vous les uns les autres", envoie un Yves Delforge rieur au groupe MR.

Et Écolo? Bénédicte Rochet fait acter que les modalités de la vente seront soumises par le collège, pour examen, à un comité de citoyens brognois. Celui-ci est-il constitué et, si oui, a-t-il été consulté?

Là, c’est moins clair, mais le bourgmestre assure que les Brognois seront invités à la CCATM – (Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité)– pour discuter de la qualité des projets d’aménagement reçus. Oui, sauf qu’ici, manifestement, ils n’ont pas été consultés.

Prématuré, indique Françoise Léglise, échevine de l’Urbanisme, pour qui l’opération doit être scindée en deux temps: "D’abord, en priorité, mettre ce patrimoine dans d’autres mains, et dans l’intérêt de Saint-Gérard – (l’argent de la vente sera réinvesti dans la construction d’une salle des fêtes). Puis, attendre que l’acquéreur, qui ne pourra pas faire n’importe quoi, introduise un permis, lié à un projet. C’est là qu’une discussion devra s’engager entre le collège, la CCATM et le comité des Brognois".

Damien Floymont ose apporter un autre éclairage: "Il faut poser la question de la légitimité de ces gens de Saint-Gérard qui veulent avoir la parole. Qui sont-ils? Par qui ont-ils été choisis? Qui dit qu’ils sont davantage représentatifs que les 23 élus?" Et de rappeler que c’est la responsabilité du seul conseil de faire les bons choix pour St-Gérard, certes en s’entourant d’experts. "On est ici pour les représenter, et donc décider (à leur place). C’est ça, la démocratie. Donc, ayons confiance. Partons du principe que, à 23, nous choisirons le meilleur avenir à cette abbaye.C’est difficile d’intégrer une participation citoyenne non démocratique." Oui, mais. Écolo objecte. Les élus ont quand même décidé, en avril, de consulter un comité citoyen. Finalement, le conseil convient que le blanc-seing signé aux Brognois se limite à une mission d’information. Et que le dernier mot, en démocratie bien ordonnée, c’est le conseil communal qui l’aura.