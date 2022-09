Un hiver à 19 degrés et gros pull prévu dans les écoles communales de Mettet

À moins d’être sourd et aveugle, personne n’ignore que les prix du mazout, du gaz et de l’électricité se sont envolés. "Avec la conséquence qu’en septembre, nous avons déjà épuisé le budget annuel des dépenses énergétiques dédiées aux écoles. Il faut plus ou moins 45000 litres de mazout. Au prix actuel, on va dépasser les 50000 € d’avant la crise", objective ce passionné d’éducation, qui fut instituteur dans sa première vie.

En attendant la décarbonation des écoles, qui prendra du temps, la consigne a été donnée de régler les chaudières, limiter la température dans les classes à 19 degrés, glagla hivernal ou pas, et couper le chauffage dans les couloirs. Dans ces bâtiments plutôt énergivores, l’échevin dit n’avoir pas d’autres choix que de décréter une année scolaire "gros pull". Et, pour remplir les cuves, d’inviter ses collègues à modifier le budget.

En ce qui concerne la rentrée scolaire proprement dite, les 9 écoles ont enregistré jusqu’ici 669 inscriptions. "Nous étions un peu plus hauts l’an dernier, avec plus ou moins 680 inscrits, ce qui est dans la moyenne. D’habitude, le chiffre oscille entre 660 et 700, maternel et primaire." En nombre d’élèves, les écoles de Saint-Gérard et d’Oret caracolent en tête. Celles de Maison (Saint-Gérard), Bossière et Biesmerée ferment la marche, avec 5% d’enfants en moins.

"Il ne s’agit donc pas de crier aux loups. Ce qu’on perd d’un côté, on le gagne de l’autre, comme à Devant-les-Bois. L’école vit par cycle", recadre le mandataire, allusion à un post Facebook mal informé et inutilement alarmiste.

L’échevin observe que, par village, outre leur taille et le nombre d’habitants, le nombre d’élèves varie à la hausse en fonction d’un facteur déterminant: la disponibilité de terrains à bâtir et de maisons à vendre. Plus l’activité immobilière est intense dans un village, plus son école est promise à un gonflement. La variation à la baisse, elle, est liée au nombre de divorces ou de séparations, lesquels impliquent des déménagements.

La bientraitance

Il n’est cependant pas question qu’un nombre excédentaire d’inscrits par classe nuise à la bonne application des pédagogies. "Une bonne classe comprend un nombre raisonnable d’enfants pour apprendre avec succès et s’épanouir. On vise la bientraitance", martèle-t-il. Raison pour laquelle les inscriptions sont limitées à 80 enfants à Oret (où leur nombre a doublé en 3 ans) et 105 à Saint-Gérard, "mais on ne refuse jamais des frères et sœurs." À combien estime-t-il ce nombre raisonnable? "Tout dépend de la surface. Dans une très grande classe, on peut aller jusqu’à 35-40 enfants, mais à la condition d’avoir deux enseignants travaillant en co-titulariat."

À Mettet, par école, le nombre d’enfants est compris dans une fourchette allant de 45 à 110 enfants. À combien s’élève le fonctionnement d’un tel parc scolaire? Les 9 écoles communales coûtent environ 300 000 € à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et autant à la commune, un montant appelé donc à décoller du fait de la crise.

L’avenir des écoles, et des emplois associés, n’inquiète pas le monsieur Enseignement de Mettet. "Il arrive que des mi-temps, qui tombent en septembre, soient réengagés en novembre après recomptage". Ils dépendent certes du nombre d’enfants entrant en maternelle. Or, les prévisions cataclysmiques des climatologues ne donnent pas vraiment envie de procréer. Au terme d’un été cramé, l’élu préfère croire au scénario annoncé d’un baby-boom post-Covid.