En état de récidive et auteur de coups, il écope de prison ferme

En 2019, Jonathan avait obtenu un sursis de 3 ans pour avoir mis "deux gifles à quelqu’un", précisait-il. Deux ans après, l’homme en sursis n’a plus respecté la mesure de faveur pour avoir frappé deux personnes en l’espace de quelques mois et se trouvait donc en état de récidive. La cause de la première scène de violence reprochée à Jonathan?