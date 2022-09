Charleroi : La cleptomanie et des problèmes d’argent

Le premier fait est commis début avril 2018, au salon de coiffure fréquenté par Estelle. Sur place, cette dernière vide le contenu d’un sac à main. Trois mois plus tard, c’est lors d’une soirée chez des amis que la voleuse dérobe le contenu de deux portefeuilles. Les derniers faits, les plus graves, se déroulent le jour de la Saint-Nicolas.

Traumatisée, elle n’ose pas s’avancer

Estelle a, ce jour-là, commis un vol avec violence. Pour prendre la fuite, cette dernière a fait usage de violence en poussant une employée de la parfumerie qui avait remarqué son manège suspect. "Elle a difficilement placé deux flacons de parfum d’exposition dans sa veste. C’est la difficulté rencontrée par la prévenue qui a éveillé les soupçons de l’employée, poussée au sol alors qu’elle tentait d’intervenir", précise le parquet.

Quelques instants plus tard, Estelle est revenue sur place, pour rendre les deux parfums volés et s’excuser? Non, pour tenter de récupérer ses clés de voiture tombées lors de la précédente scène. Près de quatre ans après les faits, Estelle a enfin présenté ses excuses à sa victime, restée sagement assise dans la salle et encore traumatisée par la violence de la scène. "Je m’excuse énormément de ce que je vous ai fait, ce n’était pas dans le but de vous faire du mal", confie-t-elle en s’adressant à la victime.

Rien de rassurant

Lors du réquisitoire, la substitute Dutrifoy a témoigné ses craintes, loin d’être rassurée par le comportement d’Estelle. Un dossier pour vol simple est actuellement ouvert au parquet contre la prévenue, qui n’a toujours pas réglé ses problèmes. "Elle en avait eu l’occasion via une médiation pénale qui a échoué. Elle devait mener deux suivis, chez un psychiatre et une thérapeute, mais elle n’y a été qu’une seule fois." Pour ces raisons, et malgré l’absence de casier judiciaire, une peine de 2 ans de prison est sollicitée. L’option d’un sursis n’est pas exclue, au contraire d’une suspension du prononcé.

Un sursis est sollicité par la défense, qui a rappelé la dépression et la perte d’emploi vécue par Estelle au moment des faits. Jugement dans un mois.