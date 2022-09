Il est question des 11 budgets des fabriques d’églises, qui devaient initialement être votés au conseil communal d’août. L’échevin des Finances Robert Joly a cependant obtenu le report des votes, autrement dit un allongement du délai de tutelle (dans le jargon) afin, fait plutôt rare, de passer les comptes sous la loupe.

En concertation avec l’échevin des Cultes, Franz Coppens, il a rencontré les présidents et secrétaires des fabriques.

Le message adressé est le suivant: le collège a un gros problème financier, nous n’avons plus de liquidités. Du fait de l’indexation automatique de la masse salariale, à hauteur d’au moins 10 %, le budget communal est appelé à déraper sans corrections de trajectoires.

Voyons celade plus près: + 600000 € de dépenses à supporter pour un montant de recettes vraiment insuffisant (440 000 €). Car l’impôt des personnes physiques (IPP) n’augmentera, lui, que de 2,8%. Cherchez l’erreur. Or, argumente Robert Joly, pas le choix, le budget doit être mis à l’équilibre.

Conclusion: "Nous devons réformer certains budgets de fabriques". Lesquels, en moyenne, tournent autour des 20 000€/an.

Selon Robert Joly, les fabriciens ont bien compris la nécessité de faire ces efforts.

Autre écueil: la Région a une dette considérable vis-à-vis des communes. En matière de précompte immobilier, exercice 2022, elle n’a encore versé à Mettet que 200 000€ sur les 2 millions dus. "Je vais donc devoir lancer une opération de récupération tous azimuts de ce que l’on nous doit", souligne l’échevin des Finances. C’est une question de survie. Mais la Région est tout autant désargentée après les deux tuiles qui lui sont tombées dessus en très court temps: la crise sanitaire et les inondations du siècle des 13 et 14 juillet 2021. "Et les perspectives de recettes sont maussades", c’est peu de le dire, souligne Robert Joly, citant son camarade Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne, pour qui la situation est si catastrophique qu’il invite les pouvoirs locaux à faire grève.

Comme la gangrène

L’échevin des Finances n’entend que réformer avec diplomatie et sens des responsabilités, "les fabriciens dit-il étant des gens sérieux qui ne dépensent pas à tort et à travers". C’est aux frais de fonctionnement que le cost killer de service s’est attaqué. "En fait, détaille-t-il, on va réduire la part des frais que les fabriques ne dépensent pas. Récupérer anticipativement ces surplus, en tenant compte aussi que leurs dépenses d’énergies (mazout et électricité) vont augmenter".

Les frais de fonctionnement ne sont pas tout. Si les budgets sont élevés, c’est aussi en raison des coûteux travaux d’entretien et de réparation du patrimoine religieux, presbytères et surtout églises, dont certaines sont, architecturalement parlant, et indépendamment de la pratique du culte, des bijoux de famille.

En matière de travaux, l’échevin a demandé aux fabriciens d’abandonner le sacro-saint esprit de clocher, légitime s’agissant d’églises, à la faveur d’une vision plus macro des travaux.

"J’ai convenu avec le curé de Mettet, l’abbé Xavier Van Cauwenbergh, une programmation des chantiers, ou planification, selon leur degré d’urgence. On n’a plus le choix, il faut prioriser."

Enfin, en ce qui concerne les entretiens annuels, notamment de chaudières, l’argentier de Mettet espère décrocher un prix de groupe plus avantageux via un marché public.

En attendant, le collège de Mettet a pris son bâton de pèlerin pour mobiliser à la sobriété les employés et ouvriers communaux, et leur faire prendre conscience de la gravité de la situation et de l’urgence à réduire les factures.

"C’est comme la gangrène, conclut Robert Joly. Il faut tout de suite s’y attaquer et la soigner pour éviter à devoir couper la jambe. C’est la philosophie."