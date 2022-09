L’administration veut améliorer ses performances énergétiques

Après analyse, trois bâtiments de l’administration communale, rue Gendebien à Châtelineau, portant les numéros 55, 57 et 59 ont été sélectionnés. Lors de sa dernière réunion, le conseil communal a approuvé la candidature de ces bâtiments à une intervention du Plan. Enfin de deux d’entre eux, les n° 55 et 59, le montant minimum d’investissement n’étant pas suffisant pour le n° 57 pour être subsidié.

Car il y a des critères à respecter pour bénéficier des deniers wallons. Outre le montant, il faut prouver que les travaux auront pour effet une économie d’énergie de 35% minimum, une réduction d’au moins 55% des gaz à effet de serre, mais aussi que les investissements permettant d’atteindre ces objectifs atteindront au moins 80% de la facture.

C’est le cas du bâtiment portant le n° 59 qui abrite les services travaux, urbanisme, environnement et aménagement du territoire. Le chauffage a déjà été rénové en 2011, et l’éclairage est en bonne partie LED. Mais l’idée est d’aménager l’étage pour y rassembler plus de services. L’isolation des murs pleins par l’extérieur et le remplacement des châssis et portes s’imposent. Il est aussi prévu d’isoler les toitures plates, de remplacer la couverture des toitures inclinées, d’équiper en LED l’étage, de placer les panneaux solaires et une ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur. Total: 1,6 million €, honoraires du bureau d’étude d’Igretec compris.

Le topo est semblable au n° 55, qui accueille des services communaux, la salle du collège, le cabinet du mayeur, le secrétariat général. Depuis 2015, le chauffage a été rénové, les toitures isolées, l’éclairage remplacé par du LED. Mais il faut aussi remplacer les menuiseries, isoler les murs, installer une ventilation double flux, installer des panneaux solaires ou encore placer des protections solaires. Coût: 1,38 million€.

Dans les deux cas, l’économie d’énergie de 35% est largement dépassée, la réduction de CO2 atteignant respectivement une baisse de 60 et 68%. Si les actions déjà menées et prévues pour le n° 57, qui héberge notamment la police administrative générale, sont du même type, la facture n’est pas suffisante pour prétendre à des subsides. Au total, le conseil a approuvé des travaux pour plus de 2,6 millions€, hors honoraires. Globalement, Châtelet pourrait obtenir maximum 80% de subsides – environ 1,6 million – sur les investissements contribuant directement aux objectifs principaux.

Les dossiers doivent être rentrés pour le 15 septembre. Restera à attendre la décision wallonne.