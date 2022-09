Fosses-la-Ville: de faux contrats de location pour des chômeurs

Edward M. a déjà été condamné définitivement, en 2016, pour des escroqueries perpétrées sur des particuliers entre 2000 et 2007. Profitant des relations privilégiées qu’il avait nouées avec des familles de clients lorsqu’il était banquier, il avait extorqué des dizaines de milliers € à celles-ci, notamment au préjudice d’une septuagénaire dont il avait conquis la confiance. Il promettait des placements sûrs et à haut rendement, n’hésitant pas à se servir de faux tampons et de quantité de faux documents pour berner ses victimes. À l’époque, il avait reconnu qu’il avait dépensé toutes ces sommes pour aménager au mieux sa résidence.

Une contradiction dans l’arrêt

Alors qu’à l’époque, il était déjà poursuivi devant le tribunal correctionnel, il aurait à nouveau commis des magouilles à partir d’août 2014 jusqu’à septembre 2018. Pour l’essentiel, il est passé aux aveux. Cette fois, il aurait joué très petit jeu. En tant que prétendu propriétaire, il aurait signé de faux contrats de location avec des chômeurs pour que ceux-ci puissent se domicilier à Fosses-la-Ville et bénéficier d’allocations de chômage. Des baux ont été signés avec trois prétendus locataires dans des appartements distincts mais dans un immeuble qui était inhabitable puisqu’il était en plein travaux. Le quadragénaire a essayé d’abuser les autorités, en précisant que les contrats de bail étaient… futurs.

Tant le tribunal correctionnel de Namur que la cour d’appel de Liège ont estimé que ce bluff n’abusait personne, puisque les allocataires sociaux étaient déjà domiciliés dans ces lieux inhabitables et qu’Edward M. ne pouvait l’ignorer. Le plus minable dans l’affaire, c’est le fait, selon l’accusation, qu’il aurait fait douiller, chaque mois, ses "locataires"pour les fausses attestations qu’il aurait produites entre 2014 et 2018.

Les juges de la cour d’appel de Mons vont toutefois devoir reprendre le dossier, parce qu’aux yeux de la Cour de cassation, qui a rejoint les arguments de l’avocat de la défense MeNabil Khoulalène (du barreau de Charleroi), les magistrats liégeois se sont contredits dans l’arrêt qu’ils ont prononcé le 25 novembre dernier. En effet, dans le corps de leur décision, les robins ont précisé qu’Edward M. pouvait bénéficier d’un sursis, alors que dans le dispositif de la condamnation, le sursis a été supprimé.

Il faudra tout recommencer à Mons mais ce ne sera pas avant 2023.