Châtelet: un corps sans vie repêché dans la Sambre

Les pompiers et la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes sont intervenus sur place et confirment l’information de nos confrères de La Nouvelle Gazette. Il s’agit du corps d’un homme qui était âgé de 46 ans. Selon le parquet, aucun indice de criminalité n’a été repéré à ce stade. "Mais le corps doit être examiné par le légiste ce vendredi ou ce samedi", nous précise-t-on. L’information a été confirmée par les pompiers et la zone de police locale. L’enquête est en cours.