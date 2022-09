Nouveauté: il n’est plus obligatoire de "coller"au thème proposé.

À Spy, le Cercle de généalogie et d’histoire (la première étant considérée comme complémentaire de la seconde) de la Basse-Sambre propose une exposition, au titre certes désuet mais on ne peut plus clair: Spy autrefois.

L’ASBL propose donc de faire un saut dans le passé, aux 19eet XXe siècles, à une époque où un tram vicinal reliait Namur, Spy et Onoz. Où Spy était chef-lieu de canton avant d’être détrôné par Gembloux.

L’histoire du Cercle elle-même est ancienne puisque sa fondation, à Auvelais, remonte à 1985. Cette année-là, Jean Mascaux, avec l’énergie d’un moine copiste bénédictin, et celle de nombreuses petites mains dévouées, a commencé à recopier les registres paroissiaux et de l’État-civil, raconte le président du Cercle, Alfred Legrand.

Au total, ce fastidieux travail de retranscription des registres, sur 60000 fiches couvrant la période comprise entre 1650 et 1960, a permis à une foule de gens de remonter loin dans leur arbre généalogique.

En 2022, la page Facebook de cette association de chercheurs opiniâtres dénombre 1737 membres, diversement impliqués. Le Cercle s’est enfin posé dans les locaux de l’ancienne bibliothèque de Ham.

Afin de toucher le public le plus large possible, l’exposition se décline sur 5 grands thèmes.

Une terre de brasseurs

Premier d’entre eux, au rayon des innovations technologiques, et des transports, le Cercle veut rappeler l’existence de la société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV), et d’un tram qui fracassa les pavés de quelques rues de Spy. Objectif de la SNCV: désenclaver les zones rurales. Amener productions agricoles, marchandises, colis et voyageurs vers les villes et gares du "grand"chemin de fer. S’il arrive que d’aucuns déplorent la lenteur à se matérialiser des décisions politiques, celle-ci n’est pas une caractéristique de notre époque. Les autorités provinciales et les citoyens ont dû batailler contre l’État belge, et déjà à coups de pétitions. "Pour construire une ligne vicinale reliant Onoz à la gare de Namur, il a fallu 12 années de tractations et de palabres, indique Michel Flémal, secrétaire du Cercle. Tout ça parce que le Ministre des Transports favorisait le chemin de fer plutôt que le tram". Une première inauguration a eu lieu le 15 octobre 1893.

Au départ, la ligne était "mixte", la même motrice tirait accessoirement 6 voitures réservées aux voyageurs et majoritairement 30 wagons de marchandises, notamment des pierres des carrières. "Et il n’a fallu que 346 jours à une entreprise flamande (Watté, d’Appelterre) pour construire 14 km 400 de voiries, c’est extraordinaire, tout ça sans disposer des machines de génie civil d’aujourd’hui." Ce n’est qu’en 1958 que les trams seront remplacés par des bus.

Épisode moins connu: Spy, de 1902 à 1910, a été une terre d’exil à sept communautés religieuses expulsées de France à la suite du vote et de l’entrée en vigueur de la loi Combes. Cette loi antireligieuse de la République française organise la liquidation des biens des congrégations religieuses. Pour la plupart, les couvents que ces communautés ont construits ou aménagés sont toujours en place.

L’expo fait un focus sur les tombes du cimetière, parce qu’un cimetière est toujours bavard et riche d’histoires à raconter.

Enfin, ce voyage dans le passé à travers un florilège de cartes postales et photos anciennes signalera que sept brasseries ont été actives à Spy, avant la Première Guerre mondiale. En 1913, la brasserie Noël avait produit 1200 hectolitres de bière.