Fosses-la-Ville: une peine de travail pour une course-poursuite

Pris en chasse par la police alors qu’il se trouvait en excès de vitesse sur la RN98, le prévenu ne s’est pas arrêté malgré les sirènes hurlantes et les feux bleus des forces de l’ordre. Il a brûlé des stops, franchi des lignes blanches, refusé de céder le passage et circulait à 170 km/h dans des zones limitées à 50 et 90 km/h. Il a fini par percuter une Golf, puis une Mercedes dans laquelle se trouvait une fillette de 2 ans. Ce véhicule a été projeté contre une Peugeot 208 occupée par une dame et sa fille de 10 ans toujours traumatisée.