Jemeppe-sur-Sambre: un homme accusé d'avoir vendu 31 000€ de cannabis

Yves est accusé d’avoir vendu pour près de 30000 euros de cannabis, entre 2017 et 2020. Un chiffre qu’il ne conteste pas, tout comme le fait d’avoir vendu à des mineurs. En avril dernier, il a été condamné par défaut à une peine de 30 mois de prison. Ce vendredi, il déclarait : "Je n’étais pas vraiment conscient de ce que je faisais, j’étais dans un autre monde et je trouvais cela normal, je vendais pour payer ma consommation. Aujourd’hui, je ne consomme plus de drogue." Le conseil du prévenu plaide une suspension simple du prononcé. "Il a 23 ans aujourd’hui. Sa maman, handicapée, avait des difficultés financières, ils étaient dans la précarité, il le vivait mal." Le parquet requiert une peine de travail de 200 heures, une amende de 1000 euros et la confiscation de l’actif illicite. Jugement le 30 septembre.