Ils étaient répartis en deux groupes coachés par du personnel de l’administration communale et du CPAS: Florentin Lucas, Pascal Mayo, Sébastien Haquet, Vincent Jordens, Lionel Berger, Loïc Demaret et Stéphane Cauwers sous la direction de Virginie Koopman, directrice du Service Cohésion Sociale (PCS).

À l’ADL de Ham-sur-Sambre, des travaux de peinture et du jardinage ont été effectués par Luca, Téo, Basile, Hugo, Léa et Alex (15 ans), Adèle (16 ans) et Louis (17 ans). À Jemeppe, l’autre partie du groupe a travaillé rue du Brûlé, au profit du resto du CPAS La Pause Midi. Cette seconde équipe était composée de Marie, Lisa, Tom, Maxime, Armane, Sindel et Bruno. Les jeunes travailleurs n’ont bien sûr pas préparé les repas, mais ils ont construit des abris pour les poubelles et des rampes d’accès bétonnés pour sécuriser les lieux.

Tout ce petit monde, très satisfait de cette première expérience, a été félicité et remercié lors d’un barbecue.