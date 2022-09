Farciennes : école Waloupi agrandie, des sanitaires en réfection à La Marelle

Une autre bonne nouvelle concerne cette fois l’école La Marelle: la commune de Farciennes a été retenue dans le cadre d’un appel à projet du ministre Daerden pour rénover ses sanitaires."Les travaux sont en cours mais ils ne seront pas finis pour la rentrée. Or, il faut bien que les enfants puissent aller aux toilettes. On a donc décidé en urgence de louer des sanitaires mobiles et de les raccorder au réseau existant pour un montant de 5 000 euros", dit Julien Fanuel.

Et c’est une autre candidature que la commune s’apprête à soumettre, celle du projet "Cœur de village" à destination des communes de moins de 12000 habitants. Le but est de concentrer dans les cœurs de vies les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des projets intégrant des thématiques telles que la création d’espaces publics polyvalents durables et faciles à entretenir ou plus globalement l’amélioration du cadre de vie.

L’émergence de l’Ecopole entraînera une fréquentation accrue du centre-ville par les travailleurs du site. C’est notamment pour cette raison qu’ont été rénovées la Grand’Place, la rue Joseph Bolle et la gare SNCB."La rue de la Cure se situe à proximité de ces trois sites et son gabarit avec la présence d’un îlot central répond aux critères de l’appel à projet. L’aménagement d’un nouvel espace à la rue de la Cure apporterait une solution supplémentaire en termes de mobilité, de convivialité, de contrôle social et de communication", précise Julien Fanuel.