Un festival d’ateliers et de musique à la maison des jeunes de Tamines

C’est la fête ce samedi à la maison des jeunes de Sambreville avec le Musi (C)all. Un festival qui regroupe dix maisons de jeunes wallonnes sous forme d’un événement intérieur. Au programme: musique et divers ateliers."Il s’agit de réunir plusieurs ateliers et disciplines artistiques dont la musique autour d’un événement collectif", indique le communiqué de presse de la maison des jeunes. Le but est avant tout, dès l’ouverture des portes à 14h, de rassembler les jeunes actifs au sein de la MJ en Fédération Wallonie-Bruxelles."C’est une journée durant laquelle ils pourront se retrouver, s’évader autour de leurs pratiques, de leurs passions."L’ensemble de la programmation musicale est issu des MJ. Les artistes seront répartis sur deux scènes, à l’intérieur et l’extérieur: Gloomy & Lusty (Verviers), The Blacksummer (Sambreville), Five Boys In The Wood (Tubize), Soil of Fear (Louvain-la-Neuve), Element Zek (Chênée), DJ Miss Maily (Binche), Los Petardos (Ska/Reggae).