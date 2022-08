Olivier Bordon : un silence et des hommages au conseil communal de Sambreville

On se remémorera que, dans les minutes qui suivirent l’annonce de sa démission sur Facebook, ses collègues au collège, et en l’absence du bourgmestre, en vacances, n’avaient pas compris. S’il partait, disaient-ils, c’était pour raison professionnelle, l’obligeant à déménager.

Pudique, Olivier Bordon n’avait pas voulu exposer sur la place publique les réels motifs de son départ, au risque de laisser prospérer l’idée d’un malhonnête double discours. Contacté, il avait vidé son sac.

Comment Jean-Charles Luperto, l’homme qui a dégoûté Bordon de la politique, par une campagne de dénigrement orchestrée dans son dos dénonce ce dernier – allait-il commenter le fait? Avec quelle rhétoriqueau vu du malaise qui s’empara de la majorité, sommée de ne surtout pas commenter cette publication politiquement délicate, prêtant le flanc à un déballage de linge sale?

Protéger le PS

Le bourgmestre ditrespecter cette décision prise librementpar son ex-premier échevin, mais aussi l a regretter, autant sur la forme que sur le fond.Rappel: il n’était pas là.

Dénigrement, pression toxique, consigne de "casser" celui qui lui fait de l’ombre? Vraie ou intox? Sans surprise, le premier magistrat s’impose le silence.Ma retenue n’a qu’un objectif: protéger le groupe socialiste qui est le nôtre, lequel a et ne doit avoir pour priorité que l’intérêt du citoyen et son bien-être."Et le mayeur de terminer en remerciant avec sincérité M. Bordon pour les dix années de route partagées.

La question qui surgit maintenant: qui pour le remplacer, s’il est remplacé? Là, il faut se rappeler que la majorité, en ces temps difficiles, avait fait une promesse: celle de resserrer aussi les rangs et donc de faire l’économie d’un échevin. Qu’en sera-t-il? J.-Ch. Luperto parle d’un éventuel remplacement. S’il devait intervenir, il y aurait nécessité de déposer un avenant au pacte de majorité. La majorité a en conséquence décidé de surseoir d’un mois l’éventuelle désignation d’un successeur. Dans l’intervalle, les compétences sont redistribuées entre V. Maniscalco et Nicolas Dumont,"ce qui ne préjuge en rien de la suite".

Un successeur? À voir

Vincenzo Maniscalco hérite des compétences "cimetières" et "patrimoine", déjà exercées par lui sous une autre législature. Toutes les autres, et non des moindres – l’urbanisme, les travaux, l’énergie – relèveront temporairement de la responsabilité de Nicolas Dumont.

Le bourgmestre laisse réagir la minorité à cette démission.

Jean-Luc Revelard (Écolo):"Nous ne sommes pas dupes des raisons qui ont amené Olivier Bordon à poser cet acte. Il nous revenait quedes tensions existaient au sein de votre groupe et que des pressions étaient exercées pour l’isoler."

Pour le MR, Francine Duchesne déplore ce départ brutal, parce qu’elle n’a toujours eu qu’à se féliciter de la rapidité de ses réponses et de sa gentillesse. Elle questionne: Tiens, et la compétence environnement, qui en hérite? Elle sera aussi prise en charge par Nicolas Dumont.

À propos d’une réunion importante d’un groupe citoyen investi dans l’environnement, qui doit se tenir le 15 septembre, Jean-Charles Luperto suggère de la surseoir d’un petit mois pour avoir l’interlocuteur définitif."Ce serait dommage d’avoir un intérimaire et non le dépositaire de cette matière dans le futur", note-t-il.

Tous les partis saluent ensuite la collaboration cordiale et professionnelle d’Olivier Bordon. J.L. Revelard:"Nous espérons que son successeur sera aussi disponible et coopératif".Et, profitant du direct:"Nous savons qu’il suit la séance. Olivier, merci au nom du groupe Écolo pour ses dix années de collaboration, et le meilleur pour la suite au nom de la locale Écolo."

L’Engagée (ex-cdH) Clothilde Léal Lopez remercie à son tour le partant pour son écoute et surtout son empathie."On espère que le successeur aura autant cette faculté d’écoute que les compétences de M. Bordon".Par tradition, Défi ne commente pas les problèmes internes à un autre parti: pas de remarque donc, mais, ajoute Monique Félix,"un immense merci à Olivier pour […] le suivi qu’il a toujours donné à nos demandes, en commission comme par téléphone. J’espère que vous en tiendrez compte et que nous aurons un nouvel interlocuteur qui respectera la minorité comme lui a pu le faire", dit-elle. Sobre, Jean-Charles Luperto dit être persuadé que toutes ces paroles feront plaisir à son camarade qui a pris le large.