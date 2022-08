La rentrée des petits sorciers à Châtelineau

Le maître de cérémonie, Grégory Baelen, réunit dans une salle les sorciers de 2eannée, en l’occurrence les 6eprimaire. Les 5efont alors leur entrée et s’installent sur des bancs au centre de la pièce, juste devant les 6erestés debout.

Une fois tous les sorciers en place, Monsieur Baelen annonce le déroulé du cérémonial:"Vous viendrez chacun à votre tour vous asseoir sur la chaise. Vous sera placé sur la tête le Choixpeau, le couvre-chef qui, une fois placé et invoqué, désigne l’une des quatre maisons dans laquelle le sorcier trouvera place. Serpentard, Serdaigle, Poufsouffle et Gryffondor sont les quatre maisons à vous accueillir. Une fois dans ces maisons, vous essaierez de gagner des points."Les élèves sont déjà répartis par classes de 5eet de 6e, mais une autre distinction se fait. Faire partie d’une maison n’a pas de rapport avec la classe, tout le monde est mélangé.

Cette cérémonie très originale a été mise sur pied il y a six ans par Pierre Jacot, un instituteur aujourd’hui décédé. Grégory Baelen, Nathalie Minisci et Nathalie Mocavero, également instituteurs, ont pris le relais.

Le rappel à Harry Potter ne vaut pas seulement pour la rentrée, mais pour toute l’année. Des classes vertes tournent aussi autour du thème. Les cours eux aussi s’inspirent du héros de J.K. Rowling."Quand nous parlons de maths par exemple, nous parlons de potion magique. Le fait de faire référence à d’autres mesures peut aider les élèves dans l’assimilation des leçons."

En prenant le temps d’offrir une rentrée spéciale aux élèves, les instituteurs de Sainte-Marie Châtelineau, dirigés par la nouvelle directrice Kaela Minot, s’assurent une plus grande cohésion au sein des élèves. En effet, devant paraître en face de tous dès le début, un rappel est fait pour les noms, et les nouveaux élèves sont présentés et accueillis par les autres.

Une fois le choix des maisons réalisé, les élèves sont soumis à un petit questionnaire: quel légume n’aimes-tu pas? Quel est ton sport préféré? Quelle est ta pointure ou encore quelle sauce mets-tu sur tes frites? Le questionnaire rempli, les élèves sont invités dans la cour de récréation pour comparer leurs réponses et ainsi créer des affinités, toutes maisons et toutes classes confondues. Le thème d’Harry Potter sera vécu tout au long de l’année et se terminera avec une pièce de théâtre interprétée pas les élèves.