J’écris, tu écris, nous écrivons: des ateliers d’écriture à Sombreffe

Cette année, c’est à nouveau Martine Eleonor qui animera cet atelier placé pour cette édition sous le thèmeJ’écris, tu écris, nous écrivons.Peu importe l’âge. Pour qui aime écrire, a l’envie de transmettre des moments de vie ou souhaite développer son style, l’atelier offrira une série de réponses.

Stimulés par l’énergie du groupe, les participants prendront la plume dans une atmosphère de créativité et de partage. L’objectif est aussi de développer son propre style.Étant donné le succès de la formule "Carnets de vie, carnets de souvenirs.", je propose de la poursuivre,a précisé l’animatrice. Plonger dans le vécu pour s’exprimer, laisser une trace et tirer toutes les ressources du présent, écrire des passages de vie, choisir les mots justes, affiner son style, partager son histoire sont quelques-uns des buts poursuivis. Les participants seront aussi invités à se confier à un carnet de vie afin de faire le point, de dépasser une difficulté, de sortir d’une impasse, de changer de rôle."Les buts sont de libérer une émotion, de retrouver un équilibre, de stimuler la joie de vivre, de trouver un sens à ce qui arrive, d’augmenter le bien-être et de prendre conscience de ses ressources",a détaillé Martine Eleonor. Voilà donc un atelier qui intéressera toutes celles et ceux qui ont envie de transmettre leur histoire à leurs enfants et petits-enfants, d’utiliser l’écriture pour se reconstruire après une épreuve: il y a en fin de compte mille et une raisons pour s’inscrire!