Un bachelier et un master en jeu vidéo à la rentrée

Après le succès à l’international de la Haute École de Courtrai (classée numéro 1 mondiale dans la catégorie "Game design & Development" en 2021), c’est au tour d’autres fleurons de l’enseignement francophone de se tourner vers les industries du jeu vidéo et du transmédia. Objectif: développer le potentiel des créateurs et des industries wallonnes de ces secteurs pour booster les écosystèmes numériques wallons et les inscrire dans une dynamique d’innovation et de croissance.

Au-delà des enjeux économiques, le bachelier de transition et le master en jeu vidéo investissent les sphères culturelles du vidéogame: eSport, gamification, représentation des genres, communautés de joueurs, etc., seront autant de thématiques qui rejoindront une formation de pointe en matière de techniques avancées en création de jeux, game et narrative design, gestion de projets, production ou direction artistique. Quant au master en architecture transmédia, il est prévu d’organiser une session en horaire décalé en plus de celle en journée. En tant que président de la HE Condorcet et député provincial en charge de l’Enseignement, Éric Massin a porté ce projet dont il se réjouit de la mise en œuvre. Afin d’en présenter les enjeux et de renforcer le projet d’orientation des jeunes, des ateliers thématiques seront organisés le mercredi 7 septembre après-midi dans les locaux de A6K, situés à côté de la gare du Sud. Des défis inviteront les familles présentes à créer des prototypes en lien avec l’univers des jeux vidéo. Ces ateliers encadrés par des pros seront suivis d’une conférence-débat sur les métiers et débouchés du jeu vidéo.