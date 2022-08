Adieu Fonyód, buongiorno Solofra

Des jumeaux s’en vont, mais d’autres, des Italiens, culturellement plus proches, attendent à la porte. En janvier 2021, lors d’une séance confinée en visio, le conseil avait marqué son accord de principe pour signer une charte de jumelage avec Solofra, distante de 1667 km de Mettet. D’où sort donc cette ville? C’est celle que l’élu Andrea Gagliardi a quittée à l’âge de 10 ans pour émigrer en Belgique avec ses parents.

Ce dernier est invité à faire le point mais, deux ou trois vagues de Covid plus loin,tutto va bene. L’état des lieux post-pandémie?"Il y a eu les élections communales. Le bourgmestre a changé, la loi italienne limitant l’exercice decette fonction à deux mandats de 5 ans."Ce qui ne ferait pas les affaires de nombreux bourgmestres belges. C’est à présentil signorNicola Moretti, sans étiquette, qui préside aux destinées de cette ville carillonnante par ses 30 églises et sa collégiale qui fête cette année ses 500 ans. Politiquement, la philosophie de la liste aux affaires est proche de celle des nouveaux Engagés (ex-cdH). Un bon point qui fait rire, Yves Delforge étant "Engagé".

"Tout dépend en effet de l’interlocuteur en face de nous",détaille le bourgmestre. Un démocrate oui. Un populiste du Mouvement 5 étoiles, non."On tient parole, on est prêt."

L’assemblée donne mandat à Andrea Gagliardi de reprendre contact afin de préparer le terrain à une rencontre préparatoire, en personne, ettutti quantivoire un brin de dolce vita.

Un patrimoine typique

Ces Italiens du sud appelés à découvrir la douce ruralité de Mettet seront peut-être inspirés par la Molignée, cette pittoresque rivière qui coule à Ermeton et chante aux oreilles de trois autres communes, Anhée, Onhaye et Florennes. Le 28 juillet, les quatre bourgmestres Engagés (un hasard) annonçaient un projet commun de fondre leurs territoires dans un parc naturel. Dénominateurs communs, au-delà de la Molignée: un patrimoine naturel, un bâti dominé par la pierre, une agriculture, le charme de paysages verts et campagnes blondes etc. Les quatre communes ont confié au Bureau Économique de la Province (BEP) une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et à 4000 €. Il est question d’établir"un prédiagnostic du territoire pressenti"et"fournir tous les éléments préparatoires à la décision".

Yves Delforge expliciteles contours de ce beau dossier qui, sélectionné, amènera de précieuses subventions européennes: d’abord, ne pas confondre, c’est bien un parc naturel et non une réserve naturelle, concept plus fermé.

La définition du "parc": un territoire rural d’un haut intérêt géographique et biologique.

Le bourgmestre argumente:"C’est un investissement qui peut rapporter gros car, pour l’instant, la Région nous délaisse au profit des grandes villes. Or, on a aussi besoin de soutienet envie que notre commune reste belle". Comprendre: harmonieuse, avec un ADN original et des lignes de force.

Concrètement, comment ça marche, un parc naturel? On met l’accent sur les similitudes et les synergies potentielles."On travaillera, entre autres, sur une politique agricole et urbanistique commune, et sur l’aménagement du territoire."

La minorité est enthousiaste.

Le timing? Présentation, début 2023, des résultats du diagnostic,"et on verra si on ira plus loin car on se pose encore des questions".

Pour le coup, personne ne pourra faire le procès de la majorité d’œuvrer à court terme.